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Dini öyle bir anlattı ki…

Yabancı bir kadın, çektiği bir video içeriğinde anne rahmindeki ikizler üzerinden tanrı ve ahiret inancını anlattı. Kadını dinleyenler 'Keşke din böyle anlatılsa' yorumunda bulundular.

2022-10-01 13:12:37
'Avuçtan badem çıkarma kerameti' sosyal medyada gündem oldu

'Avuçtan badem çıkarma kerameti' sosyal medyada gündem oldu

Türkiye’de Kadiri tarikatı şeyhi olarak bilinen Şeyh Ubeydullah el-Kadiri’nin ‘elinden badem çıkarma kerameti’ çok konuşuldu. O anın videosunu görenlerden bazıları hayretle izlerken, bazıları da dalga geçti.
140 km derinlik! Operasyonun detayları ortaya çıktı

140 km derinlik! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonunda, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da kullanıldı.
Konutta yüksek fiyatın belini kıracak gelişme

Konutta yüksek fiyatın belini kıracak gelişme

Konuta olan ihtiyacın artmasına rağmen fiyatlarda oluşan köpük yüzünden yüz binlerce aile ev sahibi olamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve TOKİ'nin ihale yoluyla inşa edeceği 500 bin sosyal konut kampanyası ev hayali olan dar gelirliler için umut kapısı olurken, ekim ayında hem arsa tahsisli konut kampanyasına başvurular alınacak, hem de orta gelir grubu için düşük faizli, uzun vadeli konut kampanyası başlatılacak. TİMETÜRK Ekonomi Müdürü Mehmet CANITATLI, atılacak bu adımlarla gayrimenkulde oluşan balon fiyatlar bir bir sönecek ve piyasa dengesini bulacağını söyledi.
Bir daha patates cipsi yemeyeceksiniz

Bir daha patates cipsi yemeyeceksiniz

Patates cipsi mikroskop altında nasıl görünüyor? Özellikle çocukalrın en fazla tükettiği ürünler arasında gösterilen patates cipsinin paylaşılan mikroskop görüntüleri görenleri şaşırttı
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