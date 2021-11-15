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Dilipak: Altıncı aşıdan sonra çip takmak istiyorlar

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin 'İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar' iddiasında bulundu.

2021-11-15 01:05:57

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Haber Global'de katıldığı bir programda COVİD-19 aşısına ilişkin iddialar ortaya attı.

Dilipak, şu ifadeleri kullandı.

"2025 geçiş dönemi, global resetçiler için. Starlink projesini tamamladılar, 5G'yi tamamlamak üzereler, insanın yerini alacak olan humonoid isimli robotlar hazırlanıyor. Bunun yanında, cyborg'ler. İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar."

Dilipak ayrıca, "Z Kuşağı, transhümanizm ürünü. Biyolojik insanın sonu. Biri sizi tanımlıyorsa sizim üzerinizde senaryo yazabilir. Onların üzerinde bir takım hesaplar yapıyor" ifadelerini kullandı.

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