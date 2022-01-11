DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Özel okullar ne kadar zam yapabilecek? MEB'den özel okullara zam freni
Fed Başkanı Powell’dan faiz açıklaması
Yeni araç almak zorlaşıyor, ticari aracınıza iyi bakın!
Sık sık kabızlık problemi yaşıyorsanız...
BIST'te ralli sürüyor mu? Borsada ralli ne demek?
6 günde 5 kilo verebilmek için...
Eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli tutuklandı; ifadesi ortaya çıktı
Minik Asiye'nin tedavisinde kritik gelişme
Hangi yiyecekler bebeğe gaz yapıyor?
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Galatasaray: Burak Elmas, ayrılık kararının detaylarını anlattı
Emziren anneler çikolata yiyebilir mi?
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması
ABD: Rusya’nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için erken
2 yaş sendromunda çocuklara nasıl davranılmalı?

Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama yetişemedim

İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü avukat Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, ''Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım' dedi.

2022-01-11 22:51:13

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Dönmez (29) annesini görmek için memleketi Samsun'a giden ve bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'daki evinin anahtarını değiştirdi. 10 gün boyunca Yıldız'ın evinde kalan Dönmez, eve geldiğinde silah zoruyla Avukat Dilara Yıldız'ı alıkoyarak darbetti. İddiaya göre Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı. 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, kendisini ölümle tehdit eden eski uzman çavuş olan ayrıldığı nişanlısı Oktay Dönmez ile restorana gitmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi. Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalkarak, Yıldız'ın başına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına da silah doğrulttu. Ateş etmek istediyse de silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"'DAYI BENİ KURTAR' DİYE MESAJ ATTI BEN YETİŞEMEDİM"

110120221706497729529

Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi.

110120221706407725067

Öte yandan Avukat Dilara Yıldız'ın arkadaşlarıyla birlikte hayvan beslemeye çıktığı, kedi beslediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldız'ın daha önceden katıldığı davetten özel bir televizyon kanalına röportaj verdiği anlara ait görüntülerdeki neşeli halleri dikkat çekti. DHA

Oyuncu Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti

Oyuncu Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti

Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi.
Hulusi Akar: Yunanistan'ın aldığı silahlar Türkiye'ye karşı ise çok az

Hulusi Akar: Yunanistan'ın aldığı silahlar Türkiye'ye karşı ise çok az

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir NATO müttefiki gibi davranmadığını, anormal bir silahlanma çabası içinde olduğunu, ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Emin Beşiktaş yaralandı.
Kamyonetin ikiye bölündüğü kaza kamerada

Kamyonetin ikiye bölündüğü kaza kamerada

İzmir'in Tire ilçesinde, sıvı gübre yüklü tanker ile çarpışan kamyonetin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş