Dikkat! Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi
İzmir'de yaşayan Tunahan K. (25), 'sosyal medyada yaşı küçük olan kişiyle cinsellik üzerine konuştuğu ve karşılıklı özel fotoğraflarını paylaştığına' dair şikayet dilekçesi gönderen, ardından kendini arabulucu olarak tanıtıp, 10 bin TL vermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyleyen kişi tarafından dolandırılmak istendi. Tunahan K.'nin durumu bildirdiği avukatı, evrakın sahte olduğunu, altında imzası bulunan avukatın ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirleyip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.