Yerli Kripto Borsası Bitlo Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Bitlo kolay kullanımları ve üst düzey güvenlik alt yapısı ile birlikte 7/24 canlı destek ve kullanımı ile birlikte kullanılan yerli bir kripto borsasıdır.

Kripto para birimlerinde yatırım yapan yatırımcıların genel olarak en çok istedikleri şey güven ortamının oluşmuş olmasıdır. Buna neden olarak birçok kripto para borsasıyle ilgili dolandırıcılık iddiaları ve vakalar yatırımcıların bütün birikimlerini kaybetmesine neden olmuştu. Tam da burada yerli kripto borsası Bitlo'dan bahesetmek gerek.

Bitlo Borsası Güvenilir Mi?

Öncelikle Bitlo, genel yapısı değerlendirildiğinde güvenilir olarak nitelendirilebilmektedir. Aynı zamanda yerli olması ve canlı desteğinin olması yatırımcıların sorunlarına anında çözüm imkanı tanıması da güvenilirliğini artırmaktadır. Ayrıca Bitlo borsası tarafından söylenene göre kripto para borsalarına ilk kez giren ya da yatırımları olan kişiler, Bitlo borsasındaki piyasalara dair grafikler ile birlikte hızlı, güvenli ve 7/24 saat tüm borsa işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu da yatırımcıların faydasına ve güvenilirliği artıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Bitlo Borsası Komisyon Oranları Ne Kadar?

Bitlo'daki komisyon oranlarını incelediğimizde, piyasa fiyatından bir emir girdiğinizde ve bu emir hemen gerçekleşmiş ise piyasa alıcı olarak kabul edilirsiniz. Piyasa alıcı olarak %0,35-%0,01 oranları arasında bir komisyon ödemesi yaparsınız. Eğer vermiş olduğunuz emir hemen gerçekleşmez ve emir tahtasında yerini alırsa, piyasa yapıcı olarak kabul edilirisiniz. Piyasa yapıcı olarak işleminiz gerçekleştiğinde aylık hacminiz doğrultusunda ya hiç komisyon ödemezsiniz veya en fazla %0,35 komisyon ödersiniz. Piyasa fiyatından bir emir girdiğinizde, emrinizin bir kısmı hemen gerçekleşir ve diğer kısmı emir tablosuna eklenirse hemen gerçekleşen için piyasa alıcı sonra gerçekleşen için piyasa yapıcı komisyonu ödersiniz.

Bitlo Borsasının Sahibi Kim? Kime ait? Ne Zaman Kuruldu?

Temelleri Hakan Baş ve Mustafa Alpay tarafından 2017 yılında atılan Bitlo kripto borsası, 2018 Şubat ayında üye alımına başladı. 2018 Haziran ayında da kripto para alım ve satım işlemlerini kullanıcılarına açmıştır.

Bitlo'ya En Az Ne Kadar Para Yatılır? En üst Çekme Limiti Nedir?

Bitlo kripto borsasına banka hesapları üzerinden para yatırma işlemleri adına herhangi bir alt sınır yer almaz. Ancak gün içinde en fazla 2 milyon TL kadar çekebilirsiniz. Ancak kripto para alımları için minimum bir sınır olmasından ötürü, almak istediğiniz kripto paranın minimum limitine kontrol ederek buna alt limite göre bir para yatırma işlemi yapmanız gerekir. Ayrıca Bitlo üzerinden para çekme ve para yatırma işlemleri tamamen ücretsizdir.