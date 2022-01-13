XRP (Ripple) nedir? XRP nasıl çalışır?

Kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım amacıyla kripto paraları araştırıyor. XRP en çok merak edilen kripto paraları arasında yer almakta. Peki, XRP nedir ve kullanım amacı nedir?

XRP yani Ripple şu anda Bitcoin ve Ethereum gibi dünyaca ünlü kripto para değerleri arasında anılmaktadır. Bu sebeple de birçok kişi tarafından yatırım aracı olarak görülmektedir. XRP'nin diğer kripto paralardan farklılıkları ve avantajları insanlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

XRP nedir ve zaman ortaya çıktı?

Ripple, 2012 yılında ortaya çıkmış bir ödeme ağı sistemi (RippleNet) ve kripto para değeridir (XRP). Ripple diğer birçok kripto para birimlerinin aksine merkezi olan bir kripto para birimidir. Yani XRP Bitcoin gibi merkezsiz değildir. Blockchain sistemi üzerinde işlem gören Ripple şirketi tarafından yönetilmektedir. Brad Garlinghouse, XRP yani Ripple Şirketi'nin CEO'su olarak bilinmektedir.

XRP avantajları nelerdir?

1- Ripple, varlık ve para transferlerinde blockchain teknolojisi sayesinde çok düşük maliyetlere ve çok kısa sürelerde uluslararası gönderim imkanı sunmaktadır.

2-Piyasa değerinin en yüksek üçüncü kripto para olması ve çok yüksek işlem hacmine sahip olması birçok borsada işlem görmesine neden olmaktadır. Bu durum da erişilebilirliği kolaylaştırmaktadır.

3- Bitcoin gibi merkezi olmayan kripto para değerlerinin aksine, değerinin kar eden bir şirkete dayandırılıyor olması Ripple'ı diğer kripto para değerlerinden ayıran en önemli unsurdur.

4- Büyük ödeme sistemleri sağlayıcı şirketler ve bankalarla yaptığı anlaşmalar ile günden güne değerini arttırmaya devam etmektedir.

5- Bitcoin transfer işlemlerinde her bir saniyede 4 işlem yapabilirken, Ripple'da bir saniyede 1500 işlem yapılabilmektedir.

6- Transfer işlemleri için kesilen komisyon ücretleri konusunda Ripple, Bitcoin'den çok daha uygun bir yöntemdir.

XRP nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.