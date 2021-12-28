Xlm tam olarak nedir? Ne işe yarar? Xlm madenciliği yapmak mümkün müdür?

Son zamanlarda pek çok kişi yatırıma önem vermekte ve paralarını yatırım yaparak değerlendirmek istemektedir. Altın, araba, arsa, gümüş, hisse senedi gibi pek çok farklı yatırım kolları mevcut olsa da günümüzde en çok tercih edilen yatırım aracı kripto paradır. Son on yıl içinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan kripto paralar block-chain teknolojisinden oluşmaktadır. Bu kripto paralar içinde hiç kuşkusuz ki en önemlisi bitcoin olmakla birlikte son zamanlarda hızlı bir şekilde bankacılık işlemlerinde sağladığı pek çok kolaylık ile adından sıkça söz ettiren Xlm de piyasada önemli bir yere sahiptir. Peki Xlm tam olarak nedir? Ne işe yarar? Xlm madenciliği yapmak mümkün müdür?

Xlm coin nedir?

Tam adı Stellar Lumens olan ve kripto para piyasasında Xlm olarak bilinen Stellar paranın taşınmasına ve saklanmasına izin veren açık bir ağ sistemidir. 20 Temmuz 2014 tarihinde piyasaya sürüldüğünde, hedeflerinden biri de dünyadaki bankasızlara ulaşarak finansal katılımı artırmaktı. Ancak kısa bir süre sonra öncelikleri, finansal firmaların blok zincir teknolojisi aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmaya doğru kaydı. Ağın yerel belirteci lümen, sınırlar arasında varlık ticaretini daha ucuz hale getiren bir köprü görevi görür. Tüm bunlar, benzer bir hizmet için genellikle yüksek ücretler talep eden mevcut ödeme sağlayıcılarına meydan okumayı amaçlamaktadır. Yani daha düşük işlem maliyetleri ile daha çok işlem yapabilmeyi hedeflemektedir.

Tüm bunlar aslında biraz tanıdık çünkü Stellar orijinal olarak Ripple Labs protokolüne dayanmaktadır. Stellar ağı, farklı varlıklar arası değer transferine olanak sağlayan açık kaynaklı, dağıtık ve topluluğa ait bir blockchain ağıdır. Stellar bu transferleri bir peniden daha az bir tutara gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken her gelir seviyesinden insanın, düşük maliyetli finansal servislere erişim sağlamasını amaç haline getirmiş, açık bir finansal sistem olmayı hedefllemektedir. Stellar ağının kendi dijital para birimi Lumens (XLM) olarak adlandırılıyor. Her Stellar hesabında, Stellar ödeme sisteminin istenmeden tekrar tekrar kullanılmasının (spam) önüne geçmek için küçük miktarda Lumens tutulması zorunlu kılınıyor. Bir kullanıcı, sahip olduğu Lumens sayesinde sahip olduğu herhangi bir para birimini diğer kullanıcıya farklı bir cinsten gönderebiliyor. Stellar akıllı kontratları da destekliyor.

Stellar Lumnes XLM coinin kurucusu kimdir?

Stellar, eskiden avukat olan Joyce Kim ve Jed McCaleb tarafından 20 Temmuz 2014 tarihinde kurulmuştur. Jed McCaleb aynı zamanda artık kullanılmayan Mt.Gox borsasının kurucusu ve Ripple'ın kurucu ortaklarından biri olarak bilinmektedir. Hatta ilk başta iki ödeme ağı da aynı protokolü kullanıyordu. Stellar, tıpkı Ripple gibi mali kurumları birleştirmeyi hedefleyen ve sınırlar arası transferlerin maliyetini ve gereken süreyi önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan bir ödeme teknolojisi olarak çalışmaktadır. Ripple bankalara odaklanırken, Stellar bankasız çalışanlara da bankacılık hizmeti getirmeyi hedefliyor. Stellar'ın en büyük iş ortaklıklarından biri olarak Ekim 2017'de IBM ile imzalanan ortaklık, Güney Pasifik genelinde ödemeleri kolaylaştırmak için farklı para birimlerinde koridor açmayı hedeflemektedir Ayrıca Stellar bir yandan Stellar'ın kod tabanının bakımına yardım eden, diğer yandan Stellar topluluğunu destekleyen kâr amacı gütmeyen Stellar Geliştirme Vakfı tarafından destekleniyor.

Xlm madenciliği mümkün müdür?

Bitcoin gibi kripto para birimlerinin tersine Stellar madencilik yoluyla çıkarılmıyor. 2014'de Stellar ağı faaliyete başladığında, yüzde 1 yıllık enflasyon oranı ile 100 milyar Lumens oluşturuldu. Buna karşın Ekim 2019'da yapılan bir topluluk oylaması, enflasyon mekanizmasına son verdi ve Kasım 2019'da toplam Lumens arzı, daha fazlası üretilemeyecek şekilde yaklaşık 50 milyar Lumens düzeyine indirgendi. Serbest piyasada 20 milyar civarı Lumens bulunuyor. Kalan 30 milyar Lumens'in sahibi Stellar Geliştirme Vakfı, elindeki miktarı Stellar ekosistemini desteklemek için kullanıyor olsa da kalan Lumens arzının da kademeli olarak açık piyasaya girmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.