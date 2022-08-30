Xlm Coin Nedir? Xlm Coin Yorum

Dijital çağda olmamız ile birlikte popüler bir hale gelen sanal paralardan kripto paralar gün geçtikçe çeşitlilikte hız kazanmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Stellar (XLM) coin. Stellar blok zincirinin yerel kripto para birimidir. XLM coin aynı zamanda Lumen olarak da adlandırılmaktadır. XLM coin geleceği nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Stellar (XLM) Coin Nedir?

XLM coin ne? Stellar Lumens olan ve kripto para piyasasında Xlm olarak bilinen Stellar paranın taşınmasına ve saklanmasına izin veren açık bir ağ sistemi olarak tanımlanır. XLM coin 20 Temmuz 2014 tarihinde piyasaya sürüldü.2014 yılından beridir aktif olarak kullanımı yapılmakta. XLM coin hedeflerinden biri de dünyadaki bankasızlara ulaşarak finansal katılımı artırmak hedeflemektedir.

Stellar (Xlm) Coin İstatistikleri Nedir?

XLM coin Stellar blok zincirinin yerel kripto para birimi olarak tanımlanır. 2014 yılında piyasaya sürülen coin ilk çıktığı zaman 100.000.000.000 adet arza sahipken 2019 yılında toplam arz 50 milyar adet olarak sınırlandı.

1 XLM Coin Fiyatı Ne?

Stellar bugünkü fiyatı ₺1.88 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2,053,198,583 TRY.

Xlm Coin Yorum

Stellar (XLM) 2014 yılında Joyce Kim ve Jed McCaleb tarafından kurulmuştur. Stellar uluslararası varlık transferlerine bir alternatif olma amacı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde, XLM'nin kullanımları çeşitlidir. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 30 kripto parası içinde yer almaktadır. XLM coin, 2022 yılının ilk 5 ayında sert bir düşüş yaşadı. Stellar analizi yapan teknik analistler XLM coinin geleceği ile ilgili olarak fiyatının yükseleceğini düşünmekte. Kripto para piyasasındaki genel bir yükseliş, Stellar ağının kullanım oranının artması düşünülmekte. Platformun verilerine göre XLM coin fiyatı 2023 yılı içinde 0,28 dolar, 2024 yılı içinde 0,29 dolar, 2025 yılı içinde ise 0,32 doları görebileceği tahmin edilmekte. .