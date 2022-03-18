Worldcoin çok sayıda ülkeden çekiliyor

Büyük kripto borsası Coinbase tarafından desteklenen Worldcoin, şirketin lansman planlarını etkileyen lojistik ile ilgili zorlukların artmasının bir sonucu olarak en az yedi ülkedeki operasyonları durdurmaya karar verdi.

Şirket, insanların irislerini fotoğraflayarak ve gözlerini görüntüleyerek dünyadaki herkese kripto dağıtmak için bir proje geliştiriyor. Bunun amacı Worldcoin'in kriptonun adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamasıdır.

Bloomberg, startup'ın bugüne kadar yaklaşık 20 ülkede yüz binlerce kişinin gözlerinin görüntülerini topladığını, ancak düzenleyicilerle ilgili sorunların yanı sıra teknolojik zorlukların şirketi son zamanlarda birçok ülkede çalışmalarını askıya almak zorunda bıraktığını bildirdi.

Worldcoin'in kurucu ortağı ve CEO'su Alex Blania, yakın tarihli bir röportajda karşılaşılan zorlukların geçen yıl çalışan sayısı 10'dan 100'e yükselen girişim için "çok agresif testlerin" sonucu olduğunu söyledi.

Blania, "Hala A Serisi bir şirketle konuşuyorsunuz, Uber ile değil. İşler mükemmel değil" dedi.

Worldcoin'in girişimi, Andreessen Horowitz, LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman ve Coinbase'in girişim sermayesi birimi dahil önde gelen şirketlerden ve yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Kurucu ekipte Y Combinator'ın eski başkanı Sam Altman da yer alıyor.

Startup, dünya genelinde yaklaşık 450.000 kişiden toplanan hassas biyometrik verileri elinde bulundurarak Worldcoin'in yeterli veri korumasını sağlama kapasitesi hakkında soruları gündeme getirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen üç şirket çalışanı Worldcoin'in bazı bölgelerden ayrılmasının yüklenicilerini stresli bir konuma soktuğunu ve onları startup'ın gözlerini taramasından ve bırakıp gitmesinden endişe duyan kullanıcılarla ilgilenmek zorunda bıraktığını

Bu arada Blania, şirketin önümüzdeki haftalarda "kullanıcı gizliliği ve güvenliğine olan bağlılıklarını doğrulamak için" donanım tasarımlarının ve protokolünün önemli bir bölümünü açık kaynaklı hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: tr.cryptonews.com .