DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çağlar'dan Çiller eleştirisi: 'DYP'yi batıran bir insan ne yüzle halkın karşısına çıkacak!'
Lara Şehiroğlu kimdir? Çağlar Ökten sevgilisi Lara Şehiroğlu'ndan neden ayrıldı?
Ebru Şallı boşanıyor mu? Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Ebru Şallı'nın evine haciz mi geldi?
Çanakkale Köprüsü açıldı mı? Çanakkale Köprüsü'nden OGS ve HGS ile geçilir mi? Çanakkale Köprüsü nakit geçiş var mı?
Hindistan, Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı
TÜİK açıkladı! 'Türkiye'de yaşlı kadınlar yaşlı erkeklerden daha mutlu'
Camdaki kız 35. bölüm tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm (35.bölüm) ful HD izle
İslam Memiş uyardı: Bu seviyelerden almayın
Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenlerle kutlanıyor
Alman silah üreticisi Rheinmetall, “sipariş patlaması” için hazırlanıyor
Girişimci ve İş insanı Muzaffer Göçmen Kimdir?
İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı? 19 Mart Cumartesi-20 Mart Pazar İstanbul'da hava durumu nasıl?
Florida Üniversitesi, Karl Marx’ın ismini sildirdi
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu Manisa'da
Arnold Schwarzenegger’den Rus halkına çağrı

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Worldcoin çok sayıda ülkeden çekiliyor

Worldcoin çok sayıda ülkeden çekiliyor

Büyük kripto borsası Coinbase tarafından desteklenen Worldcoin, şirketin lansman planlarını etkileyen lojistik ile ilgili zorlukların artmasının bir sonucu olarak en az yedi ülkedeki operasyonları durdurmaya karar verdi.

3 Saat Önce
2022-03-18 09:24:16
Worldcoin çok sayıda ülkeden çekiliyor

Şirket, insanların irislerini fotoğraflayarak ve gözlerini görüntüleyerek dünyadaki herkese kripto dağıtmak için bir proje geliştiriyor. Bunun amacı Worldcoin'in kriptonun adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamasıdır.

Bloomberg, startup'ın bugüne kadar yaklaşık 20 ülkede yüz binlerce kişinin gözlerinin görüntülerini topladığını, ancak düzenleyicilerle ilgili sorunların yanı sıra teknolojik zorlukların şirketi son zamanlarda birçok ülkede çalışmalarını askıya almak zorunda bıraktığını bildirdi.

Worldcoin'in kurucu ortağı ve CEO'su Alex Blania, yakın tarihli bir röportajda karşılaşılan zorlukların geçen yıl çalışan sayısı 10'dan 100'e yükselen girişim için "çok agresif testlerin" sonucu olduğunu söyledi.

Blania, "Hala A Serisi bir şirketle konuşuyorsunuz, Uber ile değil. İşler mükemmel değil" dedi.

Worldcoin'in girişimi, Andreessen Horowitz, LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman ve Coinbase'in girişim sermayesi birimi dahil önde gelen şirketlerden ve yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Kurucu ekipte Y Combinator'ın eski başkanı Sam Altman da yer alıyor.

Startup, dünya genelinde yaklaşık 450.000 kişiden toplanan hassas biyometrik verileri elinde bulundurarak Worldcoin'in yeterli veri korumasını sağlama kapasitesi hakkında soruları gündeme getirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen üç şirket çalışanı Worldcoin'in bazı bölgelerden ayrılmasının yüklenicilerini stresli bir konuma soktuğunu ve onları startup'ın gözlerini taramasından ve bırakıp gitmesinden endişe duyan kullanıcılarla ilgilenmek zorunda bıraktığını

Bu arada Blania, şirketin önümüzdeki haftalarda "kullanıcı gizliliği ve güvenliğine olan bağlılıklarını doğrulamak için" donanım tasarımlarının ve protokolünün önemli bir bölümünü açık kaynaklı hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: tr.cryptonews.com .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş