Visor hacklendi! O tokenin fiyatı yüzde 95 düştü

Likidite Yönetim Protokolü Visor‘ün siber saldırıya uğramasıyla, VISR tokeninin fiyatı yüzde 95 oranında düşüş yaşadı.

Başka bir DeFi protokolü daha yerel tokeninin değerini düşüren siber saldırının kurbanı oldu. NFT akıllı kasalarında uzmanlaşan Unıswap tabanlı Visor protokolü, son zamanlarda bilgisayar korsanlarının açık hedefi haline geldi. Korsanlar, 8.8 milyon VISR tokenini hesaplarına aktarmak için kullandı. Visor ekibi sorunu ele aldı fakat saldırı sonrası tokenin fiyatı düştü. Visor Finance, Twitter üzerinden siber saldırıyı doğruladı. Görünüşe göre saldırı doğrudan VISR stake sözleşmesini hedef alıyor. Sözleşmedeki kusurlar arasında, tokenlerin serbestçe ve sınırsız olarak basılmasına izin veren madde, yeni giriş hacklenmesini sağladı.

Konuyla ilgili olarak protokolde, hiçbir pozisyonun veya hipervizörün ( ana yazılım) siber saldırı riski altında olmadığı, etkilenen VISR staker'larının geri yükleneceği belirtildi. Kısa süre sonra ekip, protokolün kullanım öncesi durumuna bağlı olarak token geçişi uygulayacağını duyurdu. VISR saldırısından sonraki işlemlerin, paraya çevrilebilir olan miktarı etkilemeyeceği söylendi.

Yaşanan siber saldırı VISR tokenin fiyatına büyük zarar verdi. Bazı analiz kaynaklarına göre, VISR tokenin fiyatı sabah saatlerinde 0,92 dolardan işlem görürken hızla 0,3 dolara düştü. Hacker'ın tüm tokenleri Uniswap aracılığı ile sattığı ve işlem hacminin üç katına çıktığı söyleniyor. Hacker'ın, kimliğini gizlemek için ETH tabanı üzerine inşa edilmiş, gözetimsiz kimlik protokolü olan Tornado Cahs‘i kullandığı edinilen bilgiler arasında. Geçtiğimiz Ekim ayında SquidGame adındaki token dolandırıcıları, Tornado Cash'i çaldıkları fonlarla iz bırakmadan kaçmak için kullanmışlardı. Bu, Visor'ün yaşadığı ilk siber saldırı deneyimi değil. Haziran ayında, Visor ağından 500 milyon dolar çalındı.

ARALIK AYI HACK SEZONU OLDU

DeFi hacklenmeleri ve dolandırıcılık geçtiğimiz yıl kripto para piyasasında daha çok yaygındı 20 Aralık'ta Bent Finans, kullanıcılarını olası bir saldırı konusunda bilgilendirdi. Kasıtlı olarak halı çekme işlemi (dolandırıcılık) yapıldığından şüpheleniliyor. Stake platformu ödül taleplerini devre dışı bıraktı. Veri analitiği şirketi Peckshield, saldırıya uğrayan işlemin Bent Finance'ın dağıtıcısı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu, Aralık ayı içinde yaşanan 6. siber saldırı vakası. Bitmax ve BadgerDAO başta olmak üzere birçok kripto borsası siber saldırı şokunu yaşadı. Bilinen en son siber saldırı Grim Finance‘a yönelik oldu. Şimdiki hedef ise Visor. Şuana kadarki en büyük DeFi hacki, Ethereum, Polygon ve Binance Smart Chain dahil olmak üzere birden fazla ağda 600 milyon dolar değerinde çeşitli kripto varlığın çalındığı Ağustos ayında gerçekleşti. Kripto varlıkların tarihteki en büyük hacklerinden bazılarına dolar cinsinden rakip oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.