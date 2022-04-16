Ünlü Yönetici: Bu Altcoin piyasası Bitcoin'i geçecek

Gate.io CMO Marie Tatibouet, NFT'lerin geleceğini ve Bitcoin'in (BTC ) yerine daha yeni bir altcoin piyasası olan NFT'lerin yükselişini vurguladı.

Son haftalarda ve aylarda bazı ünlüler ve şirketler, gelişmekte olan bu finansal teknolojilere ve altcoin platformlarına geçiş için hazırlanıyorlar. Bu durumla birlikte, NFT'ler ve metaverse hakkında halkın farkındalığında sürekli bir artış oldu.

Bu altcoin piyasası, Bitcoin gibi geleneksel madeni paralar yerine patlama yaşıyor

Paris Blockchain Zirvesi'nde Kitco News ev sahibi David Lin ile konuşan Gate.io, NFT'nin baş pazarlama sorumlusu (CMO) Marie Tatibouet, s'nin geleceğini ve genel olarak kripto para birimi endüstrisinin büyümesini tartıştı. Özellikle Tatibouet, NFT'lerin Bitcoin gibi daha geleneksel kriptolara göre yükselişinin altını çizdi. Ünlü yönetici, bu altcoin piyasası hakkında şu ifadelere sahip:

Çoğu yeni kripto kullanıcısı, Bitcoin veya Ethereum ile değil, ilk kez NFT'lere dahil oluyor ve şimdi gördüğümüz şey, KYC'nin artık gerçekten bir engel olmadığı. .

Gate.io CMO, NFT'lerin piyasa değeri açısından Bitcoin'den daha büyük olacağına inandığını söyleyen Shark Tank'ın baş yatırımcısı Kevin O'Leary hakkında da bazı yorumlar yaptı. . Kriptokoin.com olarak yakından takip ettiğimiz Gate.io CMO'su şunları kabul ediyor:

Kesinlikle. Yüzde 100 düşünüyorum çünkü NFT pazarı çok farklı şeyler olabilir ve örneğin tüm sanat eserlerinin NFT'leri veya parçalanmış NFT'leri olacağını ve kısa bir süre için değil 10 yıl sonra her bir sanat eseriyle ilişkilendirileceğini düşünüyorum. Ama şimdi neredeyse eminim.

NFT'lerin etrafındaki hype devam edecek mi?

İkili ayrıca, NFT'leri çevreleyen, bu alandaki benzer altcoin projelerinin, değerlemelerle orantısız oldukları noktaya aşırı derecede abartıldığına dair hype hakkında konuşuyor. Görüşme sırasında, NFT'lerdeki bu durumun yakın gelecekte değerde bir düzeltmeye ve hatta potansiyel olarak duyarlılık ve popülerlikte bir düşüşe yol açabileceği iddia edildi. Tatibouet ekliyor:

Şu anda NFT'ler çoğunlukla koleksiyon, ancak daha fazla kullanım senaryosuna sahip olmaya doğru ilerliyoruz ve bu kullanım durumları daha somut hale geldikçe, yeni bir NFT patlaması göreceğimizi söyleyebilirim.

Son olarak, CMO metaverse'in gerçekten heyecan verici olduğuna inanıyor. Hatta sanat alanında resmi bir eğitim almadan zanaatlarından para kazanabilecek, ancak sitede inşa etmek için tazmin edilebilecek yeni yaratıcıları sahaya getirdiğini bile belirtiyor.

NFT ne demek?

Takas edilemez jeton, ya da İngilizcedeki popüler ismiyle non-fungible token, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir

Kaynak: technopixel-org .