Ünlü yatırımcıdan ilginç benzetme: “Bitcoin fare zehiridir, fare de nakittir”

'Bitcoin fare zehiri olabilir, fare ise nakit paradır” diyen efsane yatırımcı Bill Miller, 'Eğer şirketler portföylerinin küçük bir kısmını Bitcoin'e yatırmaya başlarlarsa işte o zaman Bitcoin'e gelen damlalar sel halini alır' dedi.

Üst üste 15 yıl boyunca yatırım fonu S&P500'den daha iyi performans gösteren ve bu başarısıyla ünlenen efsane yatırımcı Bill Miller, ABD medyasından CNBC'ye konuştu.

Bitcoin'in dijital altın olduğunu ancak değerli metalden çok daha fazla özelliği olduğunu belirten Miller, Warren Buffet'ın ünlü sözüne ise ilginç bir karşılık verdi:

“Bitcoin şu anda dijital altın gibi ancak ona göre çok daha fazla pozitif özelliği var. Enflasyon daha da artarsa, hatta artmasa da, şirketlerin yavaş yavaş portföylerinin küçük bir kısmını nakitte tutmak yerine Bitcoin'e geçirmeye başlayacaklarını düşünüyorum. İşte o zaman Bitcoin'e akan damlalar, sel halini alacaktır. Warren Buffet bir defa Bitcoin için ‘Fare zehiri' tanımlamasında bulunmuştu. Ona katılıyorum. Bitcoin fare zehiri olabilir, fare ise nakit paradır”

Varlığının yarısı Bitcoin'de mi?

Kasım ayında verdiği bir röportajda varlığının yarısının Bitcoin‘de olduğu yazılan Miller'a, CNBC röportajında bu soru bir kez daha soruldu. Miller, bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sanırım orada bir yanlış anlaşılma oldu ve benim tüm varlığımın yarısını Bitcoin'e yatırdığım söylendi. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Olan aslında şu, ben tüm varlığımın çok küçük bir kısmını Bitcoin'e uzun zaman önce yatırmıştım. Bitcoin değerlenince, rakam benim varlığımın yarısına eşit oldu. Ancak Kasım ayından beri yaşanan düşüşten ötürü bu oran da şu an azalmış durumda… “

“KPMG'nin Bitcoin ve Ethereum hamlesiyle çok çok büyük düşündüm”

4 büyük muhasebe devinden biri olan KPMG'nin bilançosuna ilk defa Bitcoin ve Ethereum eklediğini belirten ve bunun önemine değinen Miller, bu sene birçok kurum ve vakfın da bu yoldan gideceğine inandığını söyledi:

“KPMG'nin Bitcoin ve Ethereum hamlesini duyunca çok çok büyük düşündüm. Çünkü KPMG, birçok şirkete bağlı bir kurum ve MicroStrategy'nin bilançosunun SEC tarafından doğrulanmaması gibi bir durum burada oluşmuyor. Bilanço bir şekilde kabul edilmiş olacak. Ben önümüzdeki dönemde de kurumlar ve vakıfların da benzer hamlelerde bulunacağını düşünüyorum.”

“Evet, Bitcoin'in somut değeri yok”

Bitcoin karşıtlarının genelde onun gerçek ve somut bir değeri olmadığı konusuna da değinen efsane yatırımcı, bu söze ironik bir cevap verdi ve şunları söyledi:

“Bitcoin'in somut değeri yok. Çünkü o aslında dev bir veri tabanı. Ancak veri tabanlarının da değeri vardır. Ancak bu değer, malzemelerle değil, yapılan inşaatın size kattıklarıyla görülür. Dolayısıyla insanlar onun hayatlarında olmasını isterse değeri vardır. Bu işin bir yanı. Sigorta poliçesi gibi. Kimse evinin yanmasını istemez. Bunun için sigortaya para ödüyoruz. Bitcoin de, finansal bir felaket için sigorta konumunda… Pandemi döneminde Lübnan ya da Afganistan gibi ülkelerde neler olduğunu gördük.”

Kaynak: uzmancoin.com .