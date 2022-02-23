DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bitcoin fiyatı 30 bin dolara düşecek mi?
ANALİZ: Avrupa’da kıtlık kapıda
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklilerin ikramiyesi kaç para?
Ukrayna: Savaş, bildiğimiz dünya düzeninin sonu olacak
İngiltere'den Ukrayna’ya multi-milyon dolarlık destek
2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı
Ünlü çikolata markası Metaverse’de fabrika açacak
Atletico Madrid - Manchester United maçını canlı izle! EXXEN
Pentagon: Rus ordusu Ukrayna'ya girmeye hazır
Dünya Kupası İstanbul'da
Çin tetikledi, küresel borçlar 303 trilyon dolarlık rekora ulaştı
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 10 arttı
PTT'den Akşener'in HGS iddiasına ilişkin açıklama
Borsa günü düşüşle tamamladı
AB, Rusya yaptırımlarını kabul etti; işte ayrıntılar

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Ünlü çikolata markası Metaverse’de fabrika açacak

Ünlü çikolata markası Metaverse’de fabrika açacak

Geleceğin dünyası Metaverse’de yerini alan markalara Sagra da katıldı.

1 Saat Önce
2022-02-23 21:10:08
Ünlü çikolata markası Metaverse’de fabrika açacak

Çikolata ve atıştırmalık kategorisinde Türkiye'den Metaverse dünyasına giren marka, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirmeyi ve tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform oluşturmayı hedefliyor.

OYAK'ın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sagra, Metaverse'de fabrika açmaya hazırlandığını açıkladı. Marka, teknoloji ve dijital çağın tüm yeniliklerini tüketici deneyimine çevirmeyi amaçlıyor. Metaverse'de yerini almaya hazırlanan Sagra; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş