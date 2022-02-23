Ünlü çikolata markası Metaverse’de fabrika açacak

Geleceğin dünyası Metaverse’de yerini alan markalara Sagra da katıldı.

Çikolata ve atıştırmalık kategorisinde Türkiye'den Metaverse dünyasına giren marka, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirmeyi ve tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform oluşturmayı hedefliyor.

OYAK'ın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sagra, Metaverse'de fabrika açmaya hazırlandığını açıkladı. Marka, teknoloji ve dijital çağın tüm yeniliklerini tüketici deneyimine çevirmeyi amaçlıyor. Metaverse'de yerini almaya hazırlanan Sagra; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak. DHA