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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Uniswap (Uni coin) nedir? Uniswap (Uni coin) ne amaçla kullanılır?

Uniswap (Uni coin) nedir? Uniswap (Uni coin) ne amaçla kullanılır?

Kripto para altın ve dolardan sonra en çok yatırım yapılan değer olmaya devam etmekte. Bu nedenle birçok insanın gündemine girmektedir. Kripto para hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan kişiler kripto paralar hakkında araştırma yapmakta. En yaygın olan kripto paralardan biri olan Uniswap, hakkında birçok konu merak edilmekte. Peki, Uniswap kim tarafından ne zaman piyasaya sürüldü? Uniswap ne işe yarar?

2 Saat Önce
2022-01-20 14:55:00
Uniswap (Uni coin) nedir? Uniswap (Uni coin) ne amaçla kullanılır?

Uniswap 2 Ekim 2018 tarihinde, eski bir Siemens çalışanı makine mühendisi olan Hayden Adams tarafından kurulmuştur. Uniswap şirketi ilk yatırımlarını, Andreessen Horowitz, Paradigm Venture Capital Union Square Ventures LLC ve ParaFi gibi risk sermayesi şirketlerinden almıştır. UNI Token ise Uniswap merkeziyetsiz borsasının yönetiminde söz sahibi olunmasını sağlayan bir yönetim token'ı olarak karşımıza çıkar. Uniswap sistemi, açık yazılım sistemli bir protokoldür.

Uni coin nedir ve ne amaçla kullanılır?

Merkeziyetsiz Uniswap protokolü, sistem içi güncelleme ve değişimlerin yapılabilmesi için kullanıcı fikirlerini diğer kullanıcılara sunmaktadır. Kullanıcılar da sahip oldukları UNI Tokenlar sayesinde bu güncellemeler için oy kullanabilmektedir. Güncelleme ya da değişim yalnızca oylama sonucuna göre yapılmaktadır. Uniswap, Ethereum platformundaki ERC-20 tokenlarının değişimini akıllı sözleşmeler üzerinden bir merkez ya da yönetici bulundurmadan yapılabilen protokoldür. Uniswap kullanıcılarının, akıllı kontratlar aracılığıyla havuzlara aktardığı Ethereum ve ERC20 dijital varlıklar, platform aracılığıyla takas edilebilir. Kullanıcı, platformu kullanmak için Ethereum cüzdanını Uniswap uygulamasına bağlamalıdır. Ardından takasta kullanmak istediği ve almak istediği dijital varlıkları seçebilir. Takas için yeterli likidite olması durumunda, akıllı kontrat kullanıcıya, işlem çifti için fiyat bilgisi ve işlem ücreti bilgilerini gösterir. Akıllı kontrat tarafından hesaplanan fiyatı kabul eden kullanıcı, işlemini önce Uniswap uygulamasında, ardından da Ethereum cüzdanı üzerinde onaylar ve takas işlemi Ethereum blokzincirinde gerçekleşir. UNI Token dolaşımda bulunan miktarı 202.417.054 UNI'dir. Uniswap piyasaya toplam 1 Milyar UNI sürecektir.

Uniswap (Unı) nasıl saklanır?

Uniswap (UNI) Ethereum ağını ve ERC20 dijital varlıkları destekleyen tüm cüzdanlarda saklanabilir. Masaüstü, mobil veya donanım cüzdanları tercih edebilirsiniz. .

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