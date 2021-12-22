Twitch kurucusunun NFT projesi saldırıya uğradı: 154 bin dolar çalındı

Twitch kurucu ortağı Justin Kan’ın Fractal NFT projesi saldırıya uğradı. Dolandırıcıların toplam 154.000 dolar değerinde Solana (SOL) kripto para birimi çaldığı düşünülüyor.

Elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'in kurucu ortağı Justin Kan'ın Fractal NFT projesi dolandırıcıların saldırısına uğradı. Projenin lansmanına kısa bir süre kalmışken Fractal NFT Discord kanalına bir bot ile saldırı yapıldı. Saldırganların toplamda 154.000 dolar değerinde Solana (SOL) kripto para birimi çaldığını düşünülüyor.

Saldırgan, benzer ama sahte bir sitenin linkini projenin Discord kanalına koydu ve böylece bu durumun farkında olmayan kullanıcıların paralarını çaldı. Genellikle bir NFT projesi ya da herhangi bir proje lansman yaptığında tek güvenilir alan duyurular yapılan kanallar ya da bölümlerdir. Fraktal NFT'sinin resmi olarak çıktığına inanan birkaç kişi dikkatli olmayarak paralarını dolandırıcılara kaptırdı.

Fraktal NFT Saldırısı Nasıl Gerçekleşti?

Projenin lansmanının başlatılmasından biraz önce, projenin Discord'u için kullanılan bir bot saldırıya uğradı. Bu, saldırganın projenin duyuru kanalında sahte bir NFT basma web sitesine (“l” yerine “i” kullanan) bir bağlantı içeren bir mesaj göndermesine olanak tanıdı. Bundan sonra projenin resmi olarak yayınladığını düşünenler bu bağlantıya tıklayarak Fraktal NFT'sini almaya başladı.

Bağlantıya tıklayanlar kişiler kripto paralarını, bu durumda Solana (SOL) tokenlerini sözde Fraktal NFT'si olduğunu düşündükleri şeye harcadılar. Ancak dolandırıldıklarının ve paralarının karşılığında hiçbir şey almadıklarının çok geç farkına vardılar. Sonuç olarak, dolandırıcılar 154.800 dolar değerinde SOL ile kaçtı.

Twitch'in kurucu ortağı Justin Kan, tweet atarak projede dolandırıcılığın gerçekleştiğini kabul etti.

Justin Kan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Fractalwagmi Discord kanalındaki duyuru botu hacklendi. Herhangi bir url'ye gidip cüzdanınızı veya herhangi bir şeyi bağlamayın”” uyarısında bulundu.

Projenin saldırıya uğramasının ardından yapılan açıklamada, "Herhangi bir darphane ilan etmedik - bu iddiayı öne süren tüm url'ler sahte. Bu bağlantılara güvenmeyin veya hiçbir şeyi basmayın. Sizden ASLA bir airdrop için ücret almayacağız" denildi.

Bu dolandırıcılık gerçekleştiğinden beri projenin Discord kanalı kilitlendi. Fractal, NFT'lerin alım ve satımı için Solana merkezli bir NFT pazarıdır. Projenin 24 Aralık'ta hayata geçmesi gerekiyordu ve hatta dün bir airdrop'un ilk kısa tanıtımını yapacaktı.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.