Türkiye'nin ilk kripto borsası BtcTurk güvenilir mi? BtcTürk'te nasıl işlem yapılır?

Türkiye'nin en büyük yerli kripto para borsalarından birisi olan BtcTürk, Türkiye'den yüzbinlerce yatırımcıyı bünyesinde bulundurmaya devam ediyor. Peki kripto para piyasalarına yeni girmeyi düşünen yatırımcıların en çok merak ettiği sorunun cevabını hep birlikte arayalım.

BTCTürk Güvenilir Mi?

Kripto para piyasası hayatımıza adım attıktan sonra pek çok değişiklik yaşanmaya başlandı. Kripto para piyasalarının bilinen piyasası olan BTCTürk oldukça tercih edilen ve sık sık kullanılan bir sitedir.BTCTğrk güvenilirlik konusuna oldukça önem veren bir sitedir. Sık sık gündemde olan ve kullanıcılara çok fazla avantaj sağlayan bir firmadır.

BTCTürk kripto para piyasalarının ilki olup, oldukça piyasa tarafından güvenilir bir firmadır. Her geçen gün kendini geliştirmeye devam eden BTCTürk oldukça hızlı bir yazılıma sahip olup yatırımcılarına en hızlı ödeme kolaylığını sağlamayı garanti ediyor. Ayrıca site ara yüzü daha kolay olup, diğer kripto para borsalarına göre daha güvenli bir sisteme sahip şekilde çalışır.

BTCTürk Avantajları Nelerdir?

BTCTürk'ün en çok tercih edilen özelliği yerli bir sisteme sahip olduğundan kolay kullanımıdır. Yerli sisteme sahip olan bu borsa iletişimi en kolay borsalar arasında yer alır. Yaşanan olumsuz bir durumda anında ve canlı destek sistemleri ile bilgi alabilir ve sorunu kısaca çözmenizi sağlar. Bununla birlikte BTCTürk ülkemizi temsil eden ve yasal olan bir platformdur. Kullandığı sistemler tamamen yasal olup kendi mersis numarasına sahiptir. Pek çok kripto para borsası yasal yollar ile çalışmayıp sonrasında sizi mağdur etmek için yüksek avantajlı sistemler kullanabilir. Ancak BTCTürk tamamen yasal ve güvenilir yollar tercir ederek çalışıp, kullanıcıların güvenirliğini ön planda tutar.

BTCTürk'e Nasıl Para Yatırılır?

BTCTürk kripto para icadından beri ülkemizde ilk defa kurulan ve halen gelişerek hizmet veren bir platformdur. BTCTürk üzerine para yatırma işlemi daha önceden kayıt olduğunuz Türkiye'de kayıtlı bir banka ile yapılabilir. BTCTürk; Akbank, Denizbank, Fibabanka, Türkiye İş bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası aracılığı ile havale yaparak en kısa sürede para yatırma işlemini yerine getirebilirsiniz.



Bu bankalarda yapılan havale işlemleri 7/24 şeklinde günün her saatinde yapılabilir. Bunun dışında banklara kayıtlı iseniz, EFT yolunu deneyerek kısa sürede para yatırabilirsiniz. Para yatırma işlemi için BTCTürk üzerine hızlı şekilde kayıt olarak yatırım kısmına geçiş yapmanız gerekir. Sonrasında tercih ettiğiniz tutar kısa sürede aktarılır.

BTCTürk'den Nasıl Para Çekilir?

BTCTürk üzerinden para çekme işlemi için öncelikle bu siteye üye olmanız ve belli miktarda yatırım yapmanız gerekir. Üye olunduktan sonra belli tutarlarda yatırım yapıp tekrar çekme işlemi için canlı destekten talepte bulunmanız gerekiyor. Çekim işlemini yapmanız için en az 10 TL tutarında bir bakiyeye sahip olmanız gerekir.

10 TL ve üstü bakiyeye sahip iseniz Akbank, Denizbank, Fibabanka, Türkiye İş bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden EFT yolu ile çekim talep edebilirsiniz. Tercih ettiğiniz bankanın günlük çekim saatlerini öğrenerek hesabınıza kısa sürede tutarı yatırabilirsiniz. Eğer başka banka ile çalışıyorsanız yine EFT yolu ile belli saatlerde çekim yapabilirsiniz. BTCTürk ek olarak FAST ile de para çekme imkanı sunuyor.

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