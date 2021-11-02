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Türkiye'de kaç kripto para yatırımcısı var?

Türkiye'deki yatırımcı sayısı artıyor. Kripto para piyasası 1 milyar dolara yaklaştı

4 Saat Önce
2021-11-02 18:57:43
Türkiye'de kaç kripto para yatırımcısı var?

Türk yatırımcıların 900 milyon dolar yatırdığı kripto para piyasası hızla büyümeye devam ediyor. Tahminlere göre 4 milyon kişi kripto para yatırımı yaptı.

Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin gibi borsaların batışından sonra Türk yatırımcıların bir süre mesafeli yaklaştığı kripto paraya ilgi devam ediyor.

Bir dönem düşen işlem hacmi son dönemde piyasaların hareketlenmesiyle yeniden yükseldi.

Bitcoin en çok ilgi gören para birimi olmayı sürdürüyor. Türkiye'de piyasanın büyüklüğü 900 milyon dolar. Tahminlere göre halen 4 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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