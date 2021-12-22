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Türkiye'de günlük kripto işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerinde
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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Türkiye'de günlük kripto işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerinde

Türkiye'de günlük kripto işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerinde

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verilerine göre, Türkiye'de günde 1 milyon işlem eşiği aşıldı.

1 Saat Önce
2021-12-22 22:46:58
Türkiye'de günlük kripto işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerinde

Reuters'ın haberinde Türk yatırımcılar için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum olduğu ancak bu yatırımların zorlaştırılması nedeniyle yatırımcıların kripto işlemlere yönlendiği belirtildi.

İngiltere merkezli Reuters ajansının haberine göre, Türkiye'deki kripto para birimleri üzerinden yapılan günlük işlem sayısı 1 milyonun üzerine çıktı.

Yeni ekonomik politikanın yarattığı endişeler nedeniyle Türk lirasının Eylül ayından bu yana yüzde 40 değer kaybettiğini belirten ajans, Türk yatırımcıların yükselen enflasyondan kaçınabilmek için farklı yatırım araçları aramaya başladığını kaydetti.

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun Reuters'a sunduğu veriler, Türkiye'de günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığına işaret etti.

"Kripto paralardaki sert yükseliş yatırımcıları kripto işlemlere yönlendirdi"

Haberde farklı yatırım araçları arayışının başlangıcı olarak, mart ayında Merkez Bankası başkanının beklenmedik bir şekilde görevden alınması ile Türk lirasında ciddi değer kaybı yaşandığı dönem gösterildi. Ancak son dönemde Türk lirasındaki oynak seyrin yatırımcıların ilgisini çekmeden önce, işlem hacmi 500 bin seviyesinin altına inmişti.

Türk Lirası 2008'den bu yana yüzde 90 değer kaybederken, Türk yatırımcılar için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum. Ancak hükümetin bu yatırımları zorlaştırması ve kripto para birimlerinin sert yükselişi yatırımcıları kripto işlemlere yönlendirdi.

Veriler 2019'dan bu yana Türk lirası ile yapılan işlemlerde yatırımcıların en çok Bitcoin ve Tether ile işlem yaptığını gösteriyor.

Bitcoin Kasım'da 69 bin dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Sınırlı sayıda coin olması kripto paraların volatiliteye rağmen enflasyon karşında güçlü kaldığının düşünülmesi kazanımları hızlandırdı.

Türkiye'de kripto işlemlerindeki artışın yetkililerin dikkatinden kaçmadığını belirten ajans, Türk Maliye Bakanı'nın Eylül ayında yükselen varlık sınıfına ilişkin düzenlemelerin getirileceğini söylediğini, Merkez Bankası'nın ise 'onarılamaz' hasar ve işlem risklerini öne sürerek Nisan ayında geleneksel alım türlerinde kripto kullanımını yasakladığını hatırlattı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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