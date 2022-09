Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği bu kripto parada büyük bir düşüş yaşanabilir!

Bu işlem haftasının sonlarına gelirken ilginç bir analiz birçok yatırımcıyı adeta şok etti. On cüzdan bu kripto paranın yaklaşık yüzde 73'üne sahip.

Türk yatırımcıların birçoğunun en az birkez işlem yaptığı ve dava sürecinde tüm dünyada en çok desteği verdiği düşünülen XRP coin için korkutucu bir istatistik ortaya çıktı. Tüm XRP'nin yüzde 73'ü 10 adres tarafından kontrol ediliyor... Bu da birçok XRP yatırımcısını tereddüte düşürmüş durumda. Çünkü piyasadaki tüm oynaklıklarının haricinde söz konusu 10 hesap ellerindeki kripto paraları hızlı bir şekilde satışa sunması durumunda birçok yatırımcının ne kadar mağdur olabileceği ihtimali çok korkutucu.

XRP yatırımcılarının tek korkusu artık SEC değil

Pazartesi itibariyle, dolaşımdaki tüm XRP'nin yüzde 73'ünü sadece on cüzdan adresi kontrol ediyor. Bu, piyasa veri hizmeti CoinCarp'tan alınan verilerle kanıtlanmıştır. 228.000'den fazla sahip arasında Ripple'ın kendi kripto para biriminin dağıtımı son derece merkezileştirilmiştir. Sayı birkaç haftadır istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu sürecin devam etmesi ve XRP coinlerinin çoğunluğunun neredeyse birkaç kişide sınırlı kalması kalan yatırımcıların giderek daha az cesaretle yatırım yapacağına işaret. Çünkü kripto piyasasındaki birçok yatırımcının en büyük konfor alanı tüm dünyadan yatırımcıların her an işlem yapabilmesi ve ticaretin hep aktif olmasıdır. Fakat sınırlı sayıda kişinin elinde XRP olması fiyatın çok hızlı şekilde düşüş ya da yükselişe neden olabilir. Düşüş ya da yükseliş fark etmeksizin büyük çoğunluğu elinde tutan her zaman kazanacaktır.

XRP coin'in yüzde 73'üne sadece 10 kişi sahip!

İstatistiklere göre, "En İyi 100 Sahip" şimdiden yüzde 73'den birazfazlasını biriktirdi. Binance, neredeyse yüzde 40 ile “XRP Değişim İstatistikleri” altında ilk sırada yer alıyor. Diğer miktarlar diğer platformlar arasında dağıtılmakta. Ripple, 2020'den beri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile dava halinde. Yetkili, XRP coni potansiyel bir güvenlik sorunu olarak görüyor. Son zamanlarda, bir Ripple balinası Kraken'den 500 milyon XRP'yi kendi cüzdanına taşıdı.

En çok XRP'ye sahip olan Binance, bu konu hakkında inceleme altına alınabilir. Çünkü haksız kazanç ya da mevzut piyasa şartlarını bozan işlemler yapma ihtimali çok mümkün. İnceleme altına alınması ve sıkıntılı günler yaşaması halinde 2020'den sonra en büyük darbeyi yine SEC vuracak.