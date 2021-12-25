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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Türk kullanıcıların kripto miktarı ne kadar? Kripto para miktarı arttı mı?

Türk kullanıcıların kripto miktarı ne kadar? Kripto para miktarı arttı mı?

Kripto paranın getirisi ne kadar? Kripto paralarında nasıl bir seyir izleniyor?

1 Saat Önce
2021-12-25 20:54:26
Türk kullanıcıların kripto miktarı ne kadar? Kripto para miktarı arttı mı?

Yıl başından bu yana dolar bazında yüzde 90 getiri sağlayan Bitcoin küresel getiri sıralamasında yatırımcıları cezbederken, diğer tarafta Türk kullanıcıları da artan ilgiyle yeniden 1 milyonun üzerine çıktı.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Biden'ın konuşması sonrası Omicron endişelerini bir kenara bıraktı ve fiyatlamalarda riskli varlıklar yeniden ön plana çıktı.

Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü'nün değerlendirmesine göre; yine yakın zamanda kullanıcı sayısı 1 milyonu aşan Shiba, coin yakımına hazırlanırken, yine Türklerin çok tercih ettiği coinlerden olan Ripple, Visa ile bir satın alma sonrası ortak durumuna geldi.

Bitcoin seviyeleri

Böylelikle Ripple ve Türk kullanıcıların kripto miktarı ne kadar? Kripto para miktarı arttı mı? Inu da temel olarak yükseliş bazında desteklenmeye başladı. Bitcoin teknik açıdan da 50.000 dolar seviyesi gerisinde seyrini koruyor. Bu açıdan hem net ağ gelişimi ‘bullish' dediğimiz pozitif tarafa döndü hem de günlük momentumu yeniden sıfırın üzerine çıkarak 63.000 dolar seviyelerindeki bölgesine yükseldi.

Bitcoin destek noktaları

Bu açıdan bakıldığında Bitcoin 48.000 dolar desteği üzerinde ve 50.000 dolar aralığında sıkışık seyrini korusa da yeniden yükselişe geçebilmesi için 51.000 dolar seviyesini mutlak aşması gerekiyor. Şimdilik zincir verileri aşmasını desteklese de 31 Aralık opsiyon kontratlarındaki satış baskısı fiyat üzerinde hakimiyet kuruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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