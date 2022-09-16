TRX coinin sahibinden şok eden açıklama

Ethereum Merge'den sonra Tron'un kurucusu Justin Sun, kripto para biriminin PoW versiyonları için bastırıyor.

Ethereum Merge güncellemesi ile birlikte kripto dünyasında büyük değişiklikler yaşanmaya başladı. Öyle ki Ethereum'un yeni güncellemesine karşı olanlar ve katılanlar neredeyse tamamen ikiye bölünmüş durumdalar. Kimisi Ethereum 2.0'ın tüm dünya için faydalı olacağını düşünüyor. Fakat karşıt görüşlü olan uzmanlar ya da büyük yatırımcılar ise bu durumun gerçeği yansıtmadığını ve Bitcoin'i değersizleştirmek için bu yola başvurulduğunu dile getiriyor.

Tron'un kurucusu Justin Sun PoW'u destekliyor!

Ethereum birleşmesinden sonra ağdaki madenciler alternatifler arıyor. Tron kurucusu Justin Sun ve kripto borsası Poloniex'ten yeni alternatifler arayanlara ciddi destek var. Borsa, kendi platformunda, EtheruemFair (ETF) ve EthereumPOW (ETHW) üzerinde hard fork adı verilen iki alternatif versiyonu listeliyor. Dev kripto borsası bunu Twitter'da bir mesajla duyurdu. Konsensüs mekanizmasının Proof of Work'ten Proof of Stake'e dönüştürülmesine doğru giden süreçte, çok sayıda madenci ağın çatallanmasını zorlamak istediklerini açıkladı. Piyasa gözlemcileri, daha fazla hard fork'un olası olduğunu düşünüyor.

Justin Sun, kripto piyasası tarafından adeta bir kurtarıcı olarak görülüyor. Nedeni ise Elon Musk'un Bitcoin'lerini satmayı düşünebileceğini dile getirdiği dönemde Justin Sun, eğer böyle bir satış söz konusu olursa satılan Bitcoin'in tamamını satın alabileceğini dile getirmişti. Bu bile o dönem piyasasayı ayakta tutmak için fayda sağlayabilecek bir unsur olarak görülmüş fakat büyük düşüşün önüne geçilememişti.

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