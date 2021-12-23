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Trump, kripto parayı “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Trump, kripto parayı “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi

Trump, kripto parayı “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi

ABD eski başkanı Donald Trump, “Kriptoyu hiçbir zaman sevmedim. Bir gün benzerlerini daha önce hiç görmediğimiz bir patlama yaşanabilir. Bu çok tehlikeli bir şey” dedi.

2 Saat Önce
2021-12-23 08:15:07
Trump, kripto parayı “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi

ABD eski başkanı Donald Trump, katılmış olduğu “Mornings With Maria” adlı televizyon programında sunucu Maria Bartiromo ile gerçekleştirdiği sohbette eski First Lady Melania Trump'ın NFT projesinin harika olacağını söyledi.

Ancak Trump, daha önce yapmış olduğu kripto yorumlarını yinelemeyi sürdürerek ondan “çok tehlikeli bir şey” olarak söz etti:

“Kriptoyu hiçbir zaman sevmedim çünkü dolar sahibi olmayı seviyorum ve para biriminin dolar olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadı. Ancak git gide büyüyor ve kimse bu konuda bir şey yapmıyor.

Ben dolar adında bir para birimi istiyorum diğerlerine sahip olmak istemiyorum. Bir gün benzerlerini daha önce hiç görmediğimiz bir patlama yaşanabilir. Bu çok tehlikeli bir şey”

Kaynak: Coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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