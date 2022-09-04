Tron (TRX) Coin Nedir? 1 TRX Ne Kadar?

Tron coin nedir, ne amaçla kullanılır? 1 TRX fiyatı nedir? TRON, TRX olarak bilinen, sisteme özgü bir kripto para birimidir. TRON ya da TRX hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

Tron (TRX) Coin Nedir?

Tron, Tronix veya TRX adı verilen kendi kripto para birimine sahip blok zinciri tabanlı merkezi olmayan bir dijital platformu olarak tanımlanmakta. Tron coin, 2017 yılında Singapur'da kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tron Foundation tarafından kurulmuştur.

TRON Amacı Nedir?

Tron ‘un amacı, kullanıcılarına dijital içeriğin kolay ve uygun maliyetli paylaşımını sağlamaktır. Ayrıca bunların yanı sıra Tron, dağıtılmış saklama teknolojisinin avantajlarını sunan ücretsiz ve küresel bir dijital içerik eğlence platformu olarak bilinir.

1 TRX ne kadar?

TRON bugünkü fiyatı ₺1.17 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺6,736,018,182 TRY olarak hesaplanmıştır.

TRON İçin En Yüksek Fiyat Neydi?

TRON, Jan 05, 2018 senesinde $0,231673 ile tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmış olduğu hesaplandı.

TRON İçin En Düşük Fiyat Neydi?

TRON için en düşük fiyat ne oldu? TRON, Nov 12, 2017 tarihinde $0,001804341635 ile tüm zamanların en düşük fiyatına indiği bildirildi.

TRON Nerede İşlem Görebilir?

TRON nerede işlem görebilir? Tron coin, BKEX, Dcoin ve Digifinex üzerinden coininizin alım satım işlemlerini yapabilirsiniz. Piyasada TRON için popüler işlem çiftleri arasında TRX/USD, TRX/TRY ve TRX/EUR bulunmakta. .