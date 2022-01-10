Tether nedir? Tether nasıl çalışır ve amacı nedir?

Kripto paralara ilgi günden güne artmaktadır. Çoğu insan yatırımını artık kripto para üzerinden yapmaktadır. Birçok kripto para bulunduğundan dolayı kullanım amacı ona göre değişmektedir. Tether hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler arama motorunda sorularına cevap aramakta. Peki, Tether nedir ve ne amaçla kullanılır?

İlk çıktığı dönem RealCoin olarak bilenen Tether, Tether Limited tarafından Temmuz 2014'te kurulan bir kripto para birimidir. Kullanım amacı diğer kripto para göre farklıdır. Bu nedenle de yatırım yapacak kişiler Tether'e yatırım yapmaya tercih etmezler. Tether'in kullanım amacı birçok insan tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Tether nedir?

Tether Limited tarafından Temmuz 2014'te kurulan bir kripto para birimidir. Kurulduğunda RealCoin olarak adlandırılan Tether, Kasım 2014'te isim değişikliği yaptı. Tether'in sembolü "₮"dir Tether ilk başta bitcoin ağındaki omni layer protokolünü kullanıyor olsa da şu an ethereum üzerinde de erc-20. tether, bitcoin (omni ve liquid protocol'ün her ikisi üzerinden), ethereum, eos ve tron blok zinciri ağlarında piyasaya arz ediliyor.

Tether nasıl çalışır ve amacı nedir?

Tether (USDT), ABD dolarının sanal versiyonu olan bir stabil coindir. Şirket piyasada bulunan her bir Tether (USDT) kripto para karşılığında kasasında 1 ABD doları olduğunu iddia etmektedir.Tether için en basit haliyle ABD dolarının, kripto para şekli diyebiliriz. Yani 1 USDT = 1 ABD Doları Ancak bu tanım çok eksik kalabilir. Tether, sabit değeri sayesinde kripto pazarındaki dalgalanmalara karşı önlem olarak kullanılıyor. Bu sebeple, Bitcoin alım satım işlemlerinin büyük çoğunluğu Tether cinsinden yapılıyor. Yani yatırım yapacak kişiler dalgalanmalardan zarar görmemek adına Tether'i güvenli bir liman olarak kullanmakta.

Tether nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.