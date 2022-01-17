TerraUSD nedir ne amaçla kullanılır?

Kripto para piyasası sürekli dalgalanma halindedir. Bazen çok hızlı yükselirken bazen de çok hızlı düşer. Bu durum da yatırım yapan kişinin zarar etmesiyle sonuçlanır. Kripto paralara yatırım yaparken yatırımını korumanın birçok yolu mevcuttur. Bu yollardan birisi de sabit coindir. TerraUSD bu sabir coinlerden birisidir. Bu nedenle birçok kişi TerraUSD hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarında araştırma yapmakta. Peki, TerraUSD ne zaman piyasaya sürüldü? TerraUSD kim tarafından geliştirildi?

Sabit coinler, kripto para piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmedikleri için birçok kişinin tercihi olmaktadır. Bu coinler yatırım amaçlı değil dalgalanmaya karşı güvenli liman olarak kullanılırlar. TerraUSD bu coinlerden biri olduğu için insanlar tarafından merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayı…

TerraUSD nedir ve ne zaman piyasaya sürüldü?

TerraUSD, Güney Koreli firma Terraform Labs, 2018 yılında şirketin CEO'su olan Daniel Shin ve Kwon tarafından kuruldu. (UST), Terra blok zincirinin merkezi olmayan ve algoritmik stablecoin'idir. Değeri ABD Doları'na sabitlenmiş, ölçeklenebilir ve getirisi olan bir kripto para olarak tanımlanıyor. Terra, Bitcoin'den farklı olarak kripto para birimlerine özgü fiyat dalgalanmasını azaltmayı amaçlayan bir sabit paradır. Tether gibi bazı sabit paralar, bir algoritma ve ilgili rezerv tokeninin aksine, nakit ve nakit eşdeğerleri aracılığıyla ABD doları gibi daha geleneksel para birimlerine sabitlenir. Kwon, Terraform Labs'ın kriptosunu kullanan işlemlerden para kazanmadığını ve bunun yerine faaliyet göstermek için dış finansmana güvendiğini belirtiyor. Anlaşma izleme hizmeti PitchBook'a göre HashKey Digital Asset Group, Divergence Digital Currency Fund ve Huobi Capital gibi yatırımcılardan 57 milyon dolar fon topladı. Toplanan miktar, 16 Temmuz'da açıklanan en son 150 milyon dolarlık finansman taahhüdüne ek olarak fonlama arasında yer aldı.

TerraUSD özelliği nedir?

Gelişmiş Ölçeklenebilirlik: TerraUSD, basılan stablecoin'lerin nominal değerine eşit bir değere sahip algoritmik bir sabit paradır. 1 TerraUSD basmak için 1 LUNA rezerv varlığı yakmanız gerekir. TerraUSD'nin para politikasının neredeyse sınırsız olarak ölçeklendiği ve böylece DeFi projelerinin tam potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Kolay Değişim: Terra ekosistemindeki sabit paralar toplam likiditeyi paylaşır, yani TerraUSD'yi TerraKRW ile minimum ücretle değiştirebilirsiniz.

Pasif Gelir Potansiyeli: Kullanıcılar Anchor protokolünün sabit faiz oranları ile TerraUSD kullanarak pasif gelir elde edebilirler. Anchor, UST tasarruflarında %20 getiri vaat eden bir borç verme protokolüdür. Ek ve istikrarlı gelir, komisyonlar ve enflasyon nedeniyle istikrarını koruyan PoS zincirlerindeki ödüller aracılığıyla ortaya çıkar.

Birlikte Çalışabilirlik: Dropship köprü protokolü ile TerraUSD, blok zinciri ekosistemlerinin bağlanmasına izin verir. Dropship, TerraUSD'yi sayısız DeFi ve DEX platformuna entegre eder ve en önemlisi varlıkları zincirler arasında taşır. LUNA arz ve talebi TerraUSD'nin değerini belirler. Bu nedenle, Dropship protokolü ölçeklenebilirliğin korunmasına yardımcı olduğu için istikrarlı bir UST maliyeti garanti edilir.

TerraUSD nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir. .