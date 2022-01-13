Terra Luna nedir? Terra ne zaman ortaya çıktı?

Kripto paralar 2009 yılında Bitcoin ile ortaya çıktı. O tarihten itibaren günümüze kadar binlerce kripto para piyasaya sürüldü. Farklı proje ve amaçlarla geliştirilen kripto paralar alt coin olarak tanınmaya başlandı. Terra en çok merak edilen alt coinler arasnda yer almakta. Peki, Terra kim tarafından geliştirildi?

Terra'nın yerel tokeni olan LUNA birçok yatırımcının dikkatini üzerine çekti. Bu nedenle kripto para piyasasını araştıran kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Terra Luna nedir ve kim tarafından geliştirildi?

Terra, sabit coinlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir blockchain ağıdır. Ocak 2018'de Daniel Shin ve Do Kwon tarafından kuruldu. Mainnet'i resmi olarak Nisan 2019'da kullanıma açıldı. Terra'nın yerel tokeni LUNA, protokolün sabit değerli kripto paralarının fiyatını stabilize etmek için kullanılıyor. LUNA sahipleri ayrıca, yönetişim teklifleri sunabiliyor ve oy kullanabiliyor. Terra, özellikle Asya Pasifik bölgesinde, ödeme platformlarıyla birçok ortaklık kurdu. Terra, Alliance tarafından da destekleniyor. Şirket, Şubat 2019'da 10 farklı ülkeden, 45 milyonluk kullanıcı tabanını temsil eden ve 25 milyar dolarlık gayrisafi mal değerine sahip e-ticaret platformlarının, birliğin üyeleri olduğunu duyurdu. Kısacası Terra Luna, Tether ve USD coine benzeyen kripto para türlerinden biridir.

Piyasa ne kadar Terra Luna var?

Terra, 1 milyar tokenlik arza sahip. Eğer bu sayı geçilirse, arz denge düzeyine geri düşene kadar LUNA yakılıyor. Yeni LUNA tokenleri, protokolün algoritması üzerinden Terra sabit değerli kripto paralarının fiyatını korumak için ihtiyaç duyuldukça üretiliyor.

Terra Luna nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır. Arama motoruna “ kripto para satın al” yazarak istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.