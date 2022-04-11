Team Paribu'nun 2022 projeleri!

Team Paribu projesi ile hakkında bolca söz ettiren Yasin Oral, projenin genişleyeceğini ve daha da ileriye gideceğini söyleyen açıklamalarda bulundu.

Team Paribu Nedir?

Paribu Türk gençliği ve Türk sporcularına destek vermek amacı ile Team paribuyu kurmaya kara verdi. Kurduğu Team Paribu ile sahip olduğu kapsamı genişleten Paribu yaptığı projelerin detaylarını aktardı. 2022 yılı ile ekibe dahil olan 3 sporcuyla 10 kişilik bir ekibe dönüşen Team Paribu ekibi yapılan algı araştırması ile projenin nabzını tuttu. Team Paribu Mentor, Team Paribu Atölye ve Team Paribu Seninle gibi yeni projeleriyle yeniden tanıtılarak yatırımcıların beğenisine sunuldu.

Hem başarılı sporcuları desteklemek hem de onların başarı hikâyelerini çocuklara ve gençlere örnek oluşturması adına kurulmuş olan Team Paribu, bu yıl kapsamını genişletme kararı alarak projelerini tekrar tanıttı. 2021 yılında Türkiye kadın millî voleybol takımı kaptanı Eda Erdem liderliğinde, millî cimnastikçi Ahmet Önder, millî rüzgâr sörfçüsü Dilara Uralp, millî modern pentatlet İlke Özyüksel, millî basketbolcu Sertaç Şanlı, millî yüzücü Nida Eliz Üstündağ ve millî atlet Berfe Sancak'tan oluşan 7 kişilik bir ekip olarak kurulan bir ekipti.





Team Paribu, 2022 yılı ile millî karateci Dilara Bozan, millî eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve millî serbest dalışçı Fatma Uruk'un da katılımı ile 10 kişilik bir ekip kurdu. Genişleyen ekibin yanı sıra, yeni projeler ve algı araştırmasıyla da farklı hedefler planlayan Team Paribu, tüm bu yenilikleri tanıttığı bir basın buluşması yaparak yeni projelerini tanıttı.

Gençlerin sporla buluşması için engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz

Paribu'nun yarını oluşturma projesinde sporun önemli bir yeri olduğuna değinen Paribu CEO'su Yasin Oral, Türkiye'nin spor ülkesi olma potansiyeline inandıkları ve başarılı sporcuların bilinirliklerinin az olması sebebi ile 2021 yılında Team Paribu'yu hayata geçirdiklerini ifade etti. Yasin Oral, 2022 yılında planlanan yeni projelerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı.

“2022 yılında aramıza katılan yeni sporcularla birlikte 10 kişilik bir Team Paribu ekibi oluşturduk. Yine bu sene, Team Paribu'nun faaliyetlerini destekleyecek bir spor algı araştırmasına katkıda bulunduk. Elde ettiğimiz sonuçlarla ne kadar doğru projelere adım attığımızı görmüş olduk. Gerçekleştireceğimiz yeni projelerle de genç sporcularla profesyonel sporcularımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, İhtiyaç Haritası ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz Team Paribu Seninle projesiyle gençlerin sporla buluşması için var olan engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. .