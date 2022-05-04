Suriyelilerin bütün paralarına el konulacak
Uluslararası para platformu Binance, Suriyelilerin hesaplarını 5 Mayıs'ta kapatacağını açıkladı.
2022-05-04 17:54:24
11 yıl önce başlayan iç çatışmanın devam ettiği Suriye'ye yönelik ABD ve Birleşmiş Milletler'in yaptırımından sonra dünyanın en büyük uluslararası kripto para platformu Binance de harekete geçti.
Binance, 5 Mayıs itibariyle Suriyelilerin hesaplarını kapatacağını bildirdi.
5 Mayıs son gün
Binance, Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına karşı bir önlem olarak Suriye vatandaşlığı taşıyanların hesabının kapatılacağını açıkladı. Ineb Beledi'nin haberine göre; Binance, Suriyelilere hesaplarını kapatmaları ya da coinlerini başka platformlara yönlendirmeleri için 5 Mayıs'a kadar süre verdi.
Binance yetkilileri tarafından gelişmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Sıriye yayın organı Orient TV, Binance'ın kararını, "Suriye pasaportunun laneti" ifadeleriyle duyurdu.
YeniAkit
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