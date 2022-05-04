Suriyelilerin bütün paralarına el konulacak

Uluslararası para platformu Binance, Suriyelilerin hesaplarını 5 Mayıs'ta kapatacağını açıkladı.

11 yıl önce başlayan iç çatışmanın devam ettiği Suriye'ye yönelik ABD ve Birleşmiş Milletler'in yaptırımından sonra dünyanın en büyük uluslararası kripto para platformu Binance de harekete geçti.

Binance, 5 Mayıs itibariyle Suriyelilerin hesaplarını kapatacağını bildirdi.

5 Mayıs son gün

Binance, Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına karşı bir önlem olarak Suriye vatandaşlığı taşıyanların hesabının kapatılacağını açıkladı. Ineb Beledi'nin haberine göre; Binance, Suriyelilere hesaplarını kapatmaları ya da coinlerini başka platformlara yönlendirmeleri için 5 Mayıs'a kadar süre verdi.

Binance yetkilileri tarafından gelişmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Sıriye yayın organı Orient TV, Binance'ın kararını, "Suriye pasaportunun laneti" ifadeleriyle duyurdu.

YeniAkit