Şu anda BTC fiyatını etkileyen 4 önemli faktör

Şimdiye kadar, 2022 Bitcoin için iyi bir yıl değil. BTC fiyatı, özellikle son birkaç hafta içinde büyük ölçüde düştü. Terra Luna'nın çöküşü bu eğilimi daha da güçlendirdi. 1 numaralı kripto para birimi ile işlerin nasıl devam edebileceği 4 faktör ve gösterge temelinde gösterilmeye çalşacağız.

Şu anda Bitcoin'in iki görünümü var. Birincisi, düzeltmesine rağmen Bitcoin nispeten iyi durumda ve Bitcoin fiyatının aslında çok daha kötü görünmesi gerekiyor. Ne de olsa büyük bir makroekonomik belirsizlik ve hızla artan faiz oranları dönemindeyiz. Öte yandan, ikna olmuş Bitcoin destekçileri, muhtemelen bunun tersini görecek ve Bitcoin'in, artan kilit faiz oranlarının nedeni olan belirsizlik ve artan enflasyon nedeniyle diğer yatırımlardan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğini iddia edecekler.

Şimdiye kadar en azından, ikinci grup hala azınlığı temsil ediyor gibi görünüyor. Piyasa katılımcılarının çoğunluğu benzer bir görüşü paylaşsaydı, Bitcoin bir uyuşukluk halinde olmazdı. Bitcoin fiyatının önümüzdeki aylarda nasıl devam edeceği her şeyden önce yatırımcılar arasında hangi anlatının hakim olduğuna bağlı. Hangi çekiş kuvvetlerinin şu anda Bitcoin fiyatını etkilediğini ve diğer şeylerin yanı sıra yukarıda açıklanan görüşleri şekillendirmekten sorumlu olduğunu daha iyi sınıflandırabilmek için, Bitcoin fiyatının gelecekte nasıl devam edeceğini belirleyecek dört önemli faktör aşağıda listelenmiştir.

1) Google: Bitcoin aramaları iç karartıcı

Bitcoin aramaları veya insanların kripto para birimine ilgisi Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesinde. Aramalar, Mayıs 2021 zirvesinden yüzde 79 düştü. Google grafiğine bakıldığında herhangi bir trend dönüşü görülmüyor. Düşük faiz, Bitcoin için önemli bir stres faktörüdür. Bu da birkaç yeni yatırımcının kripto sektörüne girdiğini gösteriyor. Ethereum gibi diğer kripto para birimleri için de işler daha kötü görünmekte.

2) Hash oranı ve düğümler etkilenmeden kalır

Hash oranı, yani Bitcoin ağının genel bilgi işlem gücü, zorlu piyasa ortamından tamamen etkilenmemiş görünüyor. Sadece bir yön biliyor: O da yukarı! Bitcoin düğümlerinin sayısı, düğümler de sabit kalıyor ve hatta biraz artma eğiliminde. Bu teknik temellerin çok sağlam olması ve tüm olumsuz etkilere meydan okuması etkileyicidir. Bitcoin ağının ve dolayısıyla tabii ki gelecekteki uygulanabilirliği için çok olumlu bir durum.

3) Daha fazla tüketim, daha az yatırım: Bitcoin için para yok

Enflasyonun neden olduğu satın alma gücü kaybı artık o kadar büyük ki birçok kişinin yatırım kararlarını etkiliyor. Özellikle alt ve orta gelirliler, tasarruf ve yatırım oranlarını tüketim oranı, yani süpermarket alışverişi ve depo doldurma lehine düşürmeye zorlanmaktadır. İlk zarar gören isteğe bağlı risk varlıklarıdır. Bu şu anlama gelir: Kendi mülkünüz için emeklilik planları veya banka taksitleri devam ederken, önce daha yüksek risk profiline sahip likit varlıklar azaltılır.

Teknoloji hisseleri ve Bitcoin gibi kripto para birimleri acı çekiyor. Özellikle enflasyona tepki olarak yükselen kilit faiz oranları, örneğin nakit akışı olmayan varlıkların genellikle temettü stoklarından daha kötü performans gösterdiği anlamına geldiğinden. Toplumun artan yoksullaşması devam ederse, bu BTC için ciddi bir stres faktörüdür.

4) Enflasyonun neden olduğu güven kaybı

Euro ya da bir ABD doları karşılığında giderek daha az ürün satın alabilmenmiz, halkın alternatiflere açıklığını artırmalıdır. Enflasyon artık sıradan bir konu haline geldi. Nüfusta yeni korkular ortaya çıkıyor. Bunlar sırasıyla altın için değil, aynı zamanda Bitcoin için bir katalizör görevi görebilir.

Tedbirli, muhafazakar yatırımcılar içinbile yüksek enflasyon karşısında sakin kalmanın giderek zorlaştığını düşünüyor. Bu zorunlu aktivizm, Bitcoin için serbest bırakılan fonlara kanalize edilebilir. Şimdiye kadar, her halükarda, bu etkinin gerçekten bir etkisi olmadı. Mevcut izlenim, daha çok oturmak ve hiçbir şey yapmamak yönünde.

NOT: İçerik yatırım tavsiyesi değildir.