Squid Game’den çıkmak için lütfen Metaverse sürümünü yükleyiniz

Kripto Para Uzmanı Burhan Eyüpoğlu Timetürk okuyucuları için bu kez Squid Game ve Metaverse dünyasını kaleme aldı.

Kağıt paralardan inşa edilen kuleler yıkıldığında sana zorla oynatılan Squid Game sona erecek. Ve gerçek mi yoksa rüyamı olduğunu bu kez bildiğin Metaverse dünyasında uyanacaksın.

Artık mavi hap mı yoksa kırmızı hap mı sorusunun sorulacağı sahneye geldik. Bir tercih yapmak zorunda kalacağımız an işte şuan. O haplardan birini almadan önce dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisine değinmek istiyorum. Dizi, borç sarmalına sürüklenen insanların, yaşamlarını sürdürebilmek için ölmeyi göze aldığı o uç noktayı konu ediniyor. Oyunun sonunda ise yine hiçbir değeri olmayan kağıt para ‘ödül' olarak veriliyor. Ve insanlar 45.6 milyar Güney Kore Won'unu kazanabilmek için birbirlerini hem oyun sırasında hem de oyun dışında öldürmekten çekinmiyor. Ve ne yazık ki, bu oyunu oynamanız için kimse sizi zorlamıyor gibi görünse de aslında mecbur bırakılıyorsunuz. Hala bu sahte dünyanın saçma sapan çocuk oyunlarında harcanabilen sıradan biri olmaya devam mı edeceksin? Ve hala sana hiçbir şey kazandırmayan ama seni sen olmaktan çıkaran kağıttan kulelerde yaşama hayaliyle boşa kürek çekmeye devam mı edeceksiniz? Bu soruların cevabını verdiğinde SquidGame'den çıkış yapmak ya da oyunda kalmaya karar vermiş olacaksın. Artık hangi hapı seçeceğine karar vereceğin işte o andayız. Eğer mavi hapı alırsan, Metavarse dünyası senin için biter ve Universe de istediğin kadar seksek oynayabilirsin. Eğer kırmızı hapı alırsan Universe senin için biter veMetaverse de uyanırsın. ‘Meta'nın ‘Öte'sinigörebilmen için sana gerçekten başka bir şey vadetmiyorum. Sadece ve sadece gerçeği vadediyorum. Bu gerçekliğin eti ve kemiğe büründüğü topraklara ise Blockchain diyoruz. Blockchain'i inşa etmek için ise kripto paralara ihtiyaç var. Ve kırmızı hapın anlam bulduğu nokta işte burası. Bitcoin haricinde Metavarse evrenini inşa etmek için çeşitli kripto paralar kullanılıyor. Kağıt paralar her gün enflasyon karşısında güneşte kalmış kardan adam gibi erirken senin ve hepimizin tek çıkış kapısı toplam arzı ve projesi ne olduğu belli olan kripto paralar olacak. SquidGame'de seksek oynamaktan sıkılan Facebook 2014 yılında Oculus'u satın alarak Metaverse dünyasına inandığını gösterdi. Microsoft, Apple ve daha nicesi ‘Kaçınılmaz' olana kayıtsız kalamıyor.Peki sen buna hazır mısın? Artık kararına vermelisin mavi hap mı kırmızı hap mı?

KRİPTO SÖZLÜK BÖLÜMÜ

Metaverse Nedir?

Metaverse kelime anlamı olarak ‘Kurgusal Evren' anlamına gelmektedir. Metaverse, sanal dünyaların, artırılmış gerçekliklerin ve internetin bir araya gelmesi sonucu fiziksel dünyada hissedilen bütün insani duyguların dijital dünyada da hissedilebilir hale gelmesidir. Metaverse kelimesi ilk olarak Amerikalı yazar NealStephenson'un 1992 yılında yayımlanan ‘SnowCrash' adlı distopik romanda kullanılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.