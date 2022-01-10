Solana nedir? Solana amacı nedir ve nasıl çalışır?

Solana bilindiği gibi kripto para türlerinden biridir. Kullanım amacı diğer kripto paralardan farklıdır. Bu nedenle Solana’ya yatırım yapmak isteyen kişiler bu kripto para hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Peki, Solana nedir ve neden kullanılır?

Solana, merkezi olmayan finans (Decentralized Finance) çözümleri sağlamak için blok zinciri teknolojisinin izinsiz doğasına dayanan, oldukça işlevsel bir açık kaynak projesi olarak bilinmektedir. Projeyle ilgili fikir ve ilk çalışmalar 2017'de başlarken Solana, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından Mart 2020'de resmi olarak başlatılmıştır. Solana'nın arkasındaki en önemli kişi Anatoly Yakovenko olarak bilinmektedir. Yakovenko, profesyonel kariyerine Qualcomm'da başlayarak ve burada hızla yükselmiş ve 2015'te kıdemli personel mühendisi yöneticisi olmuştur.

Solana nasıl çalışır?

Solana'nın hibrit protokolü, hem işlem hem de akıllı sözleşme yürütme için önemli ölçüde azaltılmış doğrulama süreleri sağlar. Yıldırım hızındaki işlem süreleriyle Solana, kurumsal ilgiyi de çekti. Solana protokolü, merkezi olmayan uygulama ( DApp ) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır . Blok zincirinin altında yatan hisse kanıtı ( PoS ) konsensüsüyle birleştirilmiş bir geçmiş kanıtı (PoH) konsensüsü sunarak ölçeklenebilirliği geliştirmeyi amaçlar. Solana, hızlı, güvenli, ölçeklenebilir, merkezi olmayan uygulamalar ve pazarlar sağlayan web ölçekli, yüksek performanslı, dördüncü nesil bir blockchaindir.

Piyasa ne kadar Solana bulunur?

Solana Vakfı, dolaşımda toplam 489 milyon SOL tokeninin piyasaya sürüleceğini duyurmuştur. Mevcut zaman diliminde ise, bunların yaklaşık 260 milyonu pazara girmiştir. SOL token dağılımı şu şekildedir: %16,23'ü ilk tohum satışına, tokenlerin %12,92'si kuruluş satışına, SOL tokenlerinin %12,79'u ekip üyeleri arasında dağıtılmış ve tokenlerin %10,46'sı Solana Vakfı'na verilmiştir. Kalan tokenler zaten kamu ve özel satışlar için piyasaya sürülmüştür veya piyasaya sürümü devam edecektir.

Solana'nın özellikleri nelerdir?

Solana'nın özellikleri dört farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar, yüksek ölçeklendirilebilirlik, yüksek güvenlik, istikrar ve yüksek pasif gelir kazancı olarak adlandırmaktadır.

Yüksek ölçeklendirilebilirlik; Solana ağı ölçeklendirilebilirlik açısından yüksek performanslıdır. SOL Coin ile yapılan işlemlerde emir onayı hızlı alınır, bekleme süresi düşer.

Yüksek Güvenlik; Solana hem ağdaki güvenlik protokolünü kullanır hem de kullanıcıların oyları ile işlem onayı yapacak olan nod'u seçer. SOL Coin işlemlerinde güvenlik ön plandadır.

İstikrar; Coin fiyat hacmine bakıldığında yükseliş trendlerine girdiği zaman zarfında istikrar açısından iyi performans gösterdiği görülür.

Yüksek Pasif Gelir Kazancı; SOL Coin sahipleri SOL Coinlerini Solana ağına bağlayarak biriktirirler. Bu yöntemde vade sonunda elde edilen coin kazancı yükselir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.