Solana düşmeye devam edecek mi? Solano blok zinciri ne kadar güvenilir?

Solana başka bir ağ kesintisi daha yaşıyor. Birkaç ay içinde bu yedinci oldu! Eleştirmenler uyarıyor: Blok zincirinin bir tasarım sorunu var.

Solana ağı geçen Cumartesi yine yedi saatliğine çöktü. Bu sadece birkaç aydaki yedinci kaza. Karşılaştırma için: Bitcoin ve Ethereum, tüm tarihleri ​​boyunca asla çökmez. Dünyanın sözde "en hızlı" blok zincirinin bir güvenlik sorunu mu var?

30 Nisan Cumartesi günü, bir robot ordusu ağı bir veri tsunamisiyle doldurdu. Bu, Candy Machine adlı bir NFT'nin satışı sırasında oldu. Bu tür etkinliklerde, NFT'ler oluşturulur ve açık artırma için canlı olarak sunulur. Ağ, yük nedeniyle çöktü ve Pazar günü yeniden başladı. Fiyat bugün yüzde iki düştü.

Mevcut çöküş, daha derin bir Solana tasarım sorununun belirtisidir. 2020'nin boğa koşusunda, proje birdenbire ilk on kripto para birimine girdi, yine bir iddia nedeniyle: Blok zinciri saniyede 50.000 işlem gerçekleştirmek istiyor. Bunu yaparken çok düşük bir (0.00025 ABD doları) ücretle gerçekleştiriyor. Bu, yenilikçi bir fikir birliği algoritması olan Proof of History ile mümkün olmaktadır. Solana'nın gerçek dünyadaki hızı saniyede 1.300 işlemdir. Bu, Ethereum'un bazen binlerce dolarlık korkunç ücretlerle ilişkilendirilen saniyede 14 işlemi üzerinde hala çok daha ucuz.

Solano coinde hızın bir bedeli var!

Ancak uzmanlar, Solana'nın bu olağanüstü hız için blok zincirlerinin diğer iki temel vaadini, ademi merkeziyetçiliğini ve güvenliğini feda ettiğini söylüyor. Kripto araştırmacısı Justin Bons, Solana'nın fikir birliği algoritması olan Proof of History'nin DDos saldırılarına karşı özellikle savunmasız olduğunu düşünüyor.

Solana'ya yükselişinden bu yana eşlik eden bir başka eleştiri, doğrulayıcılar olarak adlandırılan az sayıda düğümdür. Proof of History konsensüs algoritması, Proof of Stake'in bir varyasyonudur. Ademi merkeziyetçilik, burada doğrulayıcı sayısıyla da ölçülebilir. İşlemleri işlerler, ağın bütünlüğünü, fikir birliğini sağlarlar.

1.700 doğrulayıcı ile Solana alanın tam ortasında. Cardano neredeyse 3.000 kullanıyor ve bu alanda en iyisi ise Ethereum, yıl sonuna kadar yaklaşık 300.000 kayıtlı doğrulayıcı ile Proof of Stake'e geçecek ve böylece tüm en iyi Proof-of-Stake blok zincirlerinden daha fazla doğrulayıcıya sahip olacak. Bu sebeple Solano yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken konu sayısı bir miktar daha fazla.