Snowden, kripto paralar hakkında açıklamalarda bulundu

NSA sızıntıları sonrasında dünya gündemine bomba gibi düşen Edward Snowden, son zamanlarda büyük kayıplar yaşayan kripto para hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Görünene göre Edward Snowden'in kripto para birimlerine güveni şu anda içinde bulunduğumuz piyasa çöküşü sırasında azalmadı ve hatta aksine arttı. Snowden, zorlu kripto dönemlerinin gerçek kullanımları dolandırıcılıklardan ayırdığını düşünüyor. Snowden, 2022 TNW Konferansı'nda yaptığı konuşmada “kalan insanlar bu ağları işlevsel olarak kullanan veya uzun dönem için girişime katılanlardan oluşuyor” dedi.

Snowden'in hükümet izlemesi ile ilgili belgeleri sızdırdığı sunucuların ödemeleri Bitcoin ile yapılmış olduğu için kripto para birimlerinin kullanım avantajları ile ilgili özel bir deneyimi olduğunu söyleyebiliriz. Eski NSA ve CIA yüklenicisi, Bitcoin'in gizliliği ve kullanışlılığını çekici buluyordu ve bu değerler piyasaların dalgalanmasına rağmen varlığını koruyor.

Ancak Snowden, bu inancına rağmen Bitcoin'in “korkunç” gizliliği hakkında uyarılarda da bulundu. Ayrıca kripto para birimlerini temel olarak yatırımlar olarak görme konusunda da endişeli olduğunu belirterek, bu para birimlerinin değerinin artmasının yolunun işlevsel kullanımlarından geçtiğini ve her geçen yıl ile amaçlandıkları kullanımlarda daha da iyi hale geldiklerini söylüyor.

Snowden, Gizli NSA belgelerini medyaya sızdırarak adını duyuran bir isim. Bu sızıntılar, o günden beri ABD tarihinin en önemli sızıntısı olarak değerlendiriliyor. Sızıntılar, ABD hükûmetinin gizli izleme programlarının detaylarının ifşa edilmesine yol açmıştı. (Chip) .