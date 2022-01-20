Siber saldırıya uğrayan kripto borsasından ilk açıklama

Dünyaca ünlü kripto para borsası Crypto.com'a siber saldırı düzenlendiği ve ve 15 milyon doların üzerinde Ethereum’un çalındığı iddia edilmişti. Şirketin CEO'sundan ilk açıklama geldi.

Dün ortaya çıkan bir haberde, ünlü kripto para borsası Crypto.com'un siber saldırıya uğradığı ve 15 milyon doların üzerinde (yaklaşık 4.6 bin ETH) Ethereum'un çalındığı iddiası sosyal medyayı salladı. Ardından konuya ilişkin ilk açıklama için herkes şirketin söyleyeceklerini bekledi.

İlk açıklama, kripto borsası Crypto.com CEO'su Kris Marszalek'ten geldi!

Crypto.com CEO'su Kris Marszalek, dün akşam katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Yaklaşık 400 müşteri hesabının bir siber saldırı sonrası ele geçirildiğini söyledi. Marszalek, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı vermezken, olaydan yaklaşık 13-14 saat sonra borsanın tekrar çevrimiçi olduğunu ve etkilenen tüm hesaplara geri ödeme yapıldığını söyledi.

arszalek'in açıklaması, Crypto.com tarafından bir siber saldırının gerçekten gerçekleştiğine dair ilk resmi onay olarak kabul ediliyor. Şirket Twitter hesabı üzerinden yaptığı, az sayıda kullanıcının hesaplarında şüpheli etkinlik bildirdiğine yönelik paylaşımdan sonra ilk olarak Pazar günü platformunda para çekme işlemlerini duraklattı. Ayrıca, müşterilerden iki faktörlü kimlik doğrulamasını çok dikkatli olarak sıfırlamalarını istedi.

Şirket daha sonra, fonlarının güvende olduğuna dair iletişim kuran kullanıcılara defalarca güvence verdi. Buna ek olarak, Crypto.com'un meydana gelen müşteri kayıplarını karşılayacağına dair pek çok söylemde bulundu. Bu durumun ardından blockchain güvenlik sağlayıcısı PeckShield Pazartesi günü tweet attı. Bu paylaşımda, fonların yaklaşık yarısının aklanmak için Tornado Cash'e gönderildiğini iddia etti.

Tornado Cash, Ethereum blok zincirinde gözetlenmeyen anonim işlemler sağladığını ve bunun da kriptonun nereye gönderildiğini gizleyebileceği anlamına geldiğini söylüyor. Ayrıca, blockchain veri firması OXT Research'ten bir başka analist, saldırının aslında borsaya 33 milyon dolara mal olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Şirketin CEO'su Marszalek'e kayıpların kapsamı sorulduğunda, konuyla alakalı yapılacak ilgili açıklama için Crypto.com tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü ve önümüzdeki birkaç gün içinde şirketin blogunda yayınlanacağını söyledi.

Crypto.com dünyanın dördüncü en büyük kripto borsası olsa da, son aylarda aktör Matt Damon'ın yer aldığı viral reklamlar ve Los Angeles Lakers ile Clippers'ın 700 milyon dolarlık isim haklarını satın alması da dahil olmak üzere dublör gösterileriyle ABD pazarlarını zorluyor.

Hatta şirket kendisini en hızlı büyüyen kripto borsası olarak adlandırıyor. Bu haftanın başlarında da alandaki erken aşamadaki girişimleri desteklemek için risk sermayesi kolunu 500 milyon dolara genişlettiğini duyurmuştu. Fakat ortaya çıkan bu siber saldırı, durumları tersine çevirebilir.

Kaynak: shiftdelete.net .