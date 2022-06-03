Siber saldırganların odak noktası NFT olmuş durumda

NFT'lerin popülaritesi hızla artarken hackerlar ve dolandırıcılar da bu alanda faaliyetlerini artırıyorlar.

Günümüzde karşılıksız ya da değiştirilemez token olarak kullanılmaya başlanan NFT'ler yalnızca çevrimiçi olarak kripto para birimiyle satın alınabiliyor.

NFT'lerin değeri ise oldukça tartışmalı bir konu olsa da büyük rakamlarla eş değer olabiliyor.

Çoğunlukla internette halka açık olan bir JPEG ve PNG koleksiyonu olarak görünen NFT'lerin siber saldırganların yeni hedefi olduğuna dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, NFT'lerin çok saygın bir dijital nesne olarak göründüğünü dile getiriyor.

Yalnızca kripto para birimi biçiminde yüzlerce, milyonlarca dolar ödemeye hazır pek çok kullanıcının bulunduğuna dikkatleri çeken Evmez, NFT pazar yerlerini kripto para yatırımcılarını siber saldırganlara karşı uyarıyor.

Dijital bir ürün olarak alıcılara sunulan NFT'ler hackerler için cazibeli bir hedef olarak görülüyorken, hackerler bu NFT'ler için özel saldırı girişimlerinde bulunuyor.

Kullanıcıların sanat, müzik, oyun ve videolardan etkilenen nesneleri temsil eden dijital varlıklara milyon dolarlar vermeyi göze aldığı NFT'ler siber saldırganların gelir elde etmek amacıyla ulaşmak istedikleri önemli bir alan halini alıyor.

Kötü amaçlı siber saldırganların her gün farklı bir yöntem aracılığı ile NFT pazar yerlerini ve kullanıcılarını hedef aldığını aktaran Yusuf Evmez, platform yetkililerini ve kullanıcıları verilerinin çalınmaması için önlem almaya davet ediyor.

Kaynak: chip.com.tr .