Shkreli: 'Biri bizi Mars’tan izliyor olsaydı, bizim deli olduğumuzu düşünürdü'

ABD'de en nefret edilen isimlerden olan girişimci Martin Shkreli, favori altcoinleri açıklayarak, 'Bitcoin'i yiyip bitirecekler' dedi. Shkreli, “Uzun vadede Bitcoin’e karşı kötümserim… Eğer biri bizi Mars’tan izliyor olsaydı, bizim deli olduğumuzu düşünürdü” dedi.

Çarşamba günü cezaevinden erken tahliye edilen eski hedge fon yöneticisi ve hüküm giymiş mahkûm Martin Shkreli, kısa bir süre önce Twitter Spaces'te yaptığı bir konuşma sırasında Solana ve Algorand altcoinlerinde boğa lehine olduğunu açıkladı.

Shkreli, “Bence beş yıl içinde Solana'nızı çok daha fazlasına satabilirsiniz” diye bir tahminde bulundu.

Shkreli söz konusu iki kripto para biriminin Bitcoin'in rekabet gücünü “yiyip bitirebileceğine” inanıyor.

Shkreli ayrıca Ethereum'un Bitcoin'i geride bırakacağına da inanıyor.

Shkreli, “Ether için tüm uygulama alanları göz önüne alındığında bunun gerçekleşmemesi zor,” dedi.

“Bitcoin Madenciliği Sürdürülebilir Değil”

Bitcoin söz konusu olduğunda Shkreli, dünyanın en büyük kripto para biriminin uzun vadede hayatta kalamayacağına inanıyor. Shkreli, BTC'nin enerji dinamiklerini “işe yaramaz” olarak tanımladı.

Shkreli, “Uzun vadede Bitcoin'e karşı kötümserim… Eğer biri bizi Mars'tan izliyor olsaydı, bizim deli olduğumuzu düşünürdü” dedi.

Ünlü isim, karmaşık bir algoritma üreterek daha sonra bu algoritmayı elektrik enerjisi kullanarak çözme işleminin “delilik” olduğunu söyledi ve bunun sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü belirtti.

Kripto Paralar ve Suç

Hayat kurtarıcı ilaç Daraprim'in fiyatını %5.000 gibi şaşırtıcı bir oranda artırdığı için çok eleştirilen Shkreli, 2018 yılında menkul kıymet dolandırıcılığı suçundan yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Shkreli, ilaç fiyatında yaptığı bu artış nedeniyle bir dönem ABD'nin en nefret edilen insanı olarak nitelendiriliyordu.

Sabıkalı suçlu Shkreli, kripto suçlarına da değinerek, insanların “sistemde amaçlanmayan bir şey elde etmek için” sistemi kötüye kullanmalarının “korkunç” olduğunu iddia etti.

Kaynak: bitcoinsistemi.com .