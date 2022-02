Rusya SWIFT'den yasaklanırsa ne olur?

NATO ile diplomatik bir çözüm üzerinde anlaşamadığından, Vladimir Putin Ukrayna'ya karşı hareket başlatmaktan tereddüt bile etmedi. NATO müttefiklerinin tepkisi ise şimdilik silahtan ziyade parayla... SWIFT sisteminden çıkartılması gündemde olan Rusya'nın yaşayacağı sorunlar Avrupa'ya nasıl sirayet edecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 sabahı yarım saatlik konuşmasıyla silahlı çatışmayı savaşa dönüştürdü. Şimdi Rus askeri birlikleri Ukrayna'da beş bölgeye saldırıyor. Ancak NATO'dan bir tepki olarak Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasından söz ediliyor. Şimdiye kadar sadece İran, Kuzey Kore ve Afganistan bankaları dünyanın en önemli ödeme sisteminden men edildi. Böyle bir dışlama ile sadece siyasi liderliği olan devleti değil, Rusya'da yaşayan ve Batı ile ticarete bağımlı olan insanları da vurmuş oluyorsunuz. Diğer alternatif ödeme yöntemlerine ek olarak, kripto para birimleri bu nedenle insanların ürünlerini pazarlamaya devam etmelerine ve böylece varlıklarını güvence altına almalarına yardımcı olabilir.

SWIFT ne anlama geliyor?

SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication anlamına gelir. Belçika merkezli, politik olarak bağımsız uluslararası bir kooperatiftir. Bununla birlikte, AB'deki her şirket gibi, Avrupa yasalarına göre faaliyet göstermek zorundadır. Buna ek olarak hiçbir hükümet, hatta ABD bile bir bankacılık grubuna hemen bir üst sınır getirilip getirilmeyeceğine karar veremez. Kooperatif binalarında her gün milyarlarca dolarlık uluslararası işlem işleniyor. Uluslararası bir işlem yapmak isteyen herkes önce SWIFT ile tanışıyor, ardından para uluslararası ortak bankaya ulaşmadan önce genellikle ABD'deki aracı bankalar aracılığıyla yönlendirilir. 200 ülkede 11.000'den fazla banka bu sistemin bir parçasıdır.

Rusya SWIFT'den hariç tutulursa, bu tür bir işlem artık mümkün olmayacaktır. AB Başkanı Ursula von der Leyen, 22 Şubat 2022'de şunları söyledi: "Mali yaptırımlar, Rusya'nın uluslararası finans piyasalarından fiilen kesileceği anlamına gelir. Sizin gözünüzde ekonomik ve mali yaptırımlar mevcut en güçlü kaldıracın seferber edilmesi olacaktır. Bu yaptırımlar iki yönlü olabilir. Ya 2014'teki gibi (Kırım krizi) görüşmelerin yeniden başlamasına yol açarlar ya da kara bulutlar toplanır.''

SWIFT, sermaye piyasaları için nükleer bomba

SWIFT piyasasından Rusya'yı men etmek çokta kolay bir karar olmayacak. Çünkü enerji ithalatçısı olan Rusya'yı bu pasta payından mahrum etmek enerjiyi en çok satın alan Avrupa ülkelerine büyük bir darbe olacaktır. Rusya'nın bu çatışmada gerçekten SWIFT sisteminden dışlanması durumunda, insanlar uluslararası ticaret için alternatifler arayacaklar. Ayrıca Rusya en azından bir nebze de olsa bu yaptırıma hazır. Amerika, 2014 yılında zaten böyle bir tepki tehdidinde bulunduktan sonra, komşu ülkelerle kendi bankacılık altyapısını geliştirdi. SPFS sistemi, SWIFT'inkine benzer bir ilke izler. Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Merkez Bankası tarafından geliştirilen sistemin Şubat 2021 itibarıyla yaklaşık 400 üyesi vardı. SWIFT ile karşılaştırıldığında, bu çok küçük sayılabilecek bir ödeme işlemcisidir.

Sınır ötesi ödemeler için kripto

Çin ödeme sistemi CIPS başka bir seçenek sunuyor. Bu sistem SPFS'den çok daha büyüktür. Çin'in Rusya'ya potansiyel olarak sunabileceği bir başka seçenek de dijital yuanı kullanmak. Bu merkez bankası dijital para birimi, ilk olarak Kış Olimpiyatları sırasında uluslararası topluluğa sunuldu. Ancak şimdiye kadar bu ancak Çinli şirketlerle ticareti canlı tutabilirdi. Kripto para birimleri son bir alternatif sunuyor. Merkezi olarak kontrol edilemeyen yapıları nedeniyle, artık sınır ötesi ödemeler için bir ödeme aracı olarak kullanılmaya uygundurlar. Rus girişimciler için, dijital değişmez protokoller şimdilik Batı ile siyasi yöne güvenmek zorunda kalmadan ticareti sürdürmenin bir yolunu temsil edebilir. Bunun, Rusya bakanlığının son aylarda olası kripto yasaklarına şiddetle karşı çıkmasının bir nedeni olup olmadığı görülecektir. Ancak geçen hafta, kripto ödemeleri maksimum 6.800 Euro ile sınırlandırıldı. Kripto para birimlerinin şu anda güçlü iniş ve çıkışlar yaşamasına rağmen, şirketler ve özel kişiler için geçerli olan mantık: Biraz ticaret, hiç ticaret yapmamaktan iyidir.

Kripto Para Analisti / Cem Arslan

.