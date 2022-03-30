DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nafakayı ödeyemedi, 15 kez cezaevine girdi!
Lavrov’dan İstanbul müzakereleri açıklaması
Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen kelime anlamı | Mütemadiyen nasıl kullanılır?
Diyarbakır annelerine 5 aile birden katıldı
Ronin Network: 600 milyon dolarlık kripto para vurgunu!
Ürün fiyatları neden yüksek?
Hırka-i Şerifi ziyarete gelenler kapıdan döndü
Hayat pahalılığının sebebi ne?
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını haczettiren işçi konuştu
Rusya’dan İstanbul müzakereleri açıklaması
Sınıfın maskotu; 'Uykucu'
Kara Tahta dizisi Esra kim? Kara Tahta dizisinde Esra'yı kim oynuyor? Esra'nın gerçek adı ne?
Hipertansiyon hastaları ramazanda nelere dikkat etmeli? Diyanet tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tansiyonu çıkarır mı?

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Ronin Network: 600 milyon dolarlık kripto para vurgunu!

Ronin Network: 600 milyon dolarlık kripto para vurgunu!

Video oyunu Axie Infinity'nin blok zincir ağı Ronin Network'ten siber saldırı sonucu değeri 600 milyon doları aşan kripto paranın çalındığı bildirildi.

45 Dakika Önce
2022-03-30 19:32:31
Ronin Network: 600 milyon dolarlık kripto para vurgunu!

Ronin Network'ten yapılan açıklamada, ağda bir güvenlik ihlali oluştuğu aktarıldı.

Bilgisayar korsanlarınca 23 Mart'ta değeri 600 milyon doları aşan 173 bin 600 Ethereum ve 25,5 milyon USDC'nin çalındığı belirtilen açıklamada, saldırının, bir kullanıcının parasını "köprü" diye adlandırılan transfer platformundan çekemediğini bildirmesiyle fark edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ethereum blok zincirinin bir yan zinciri olan Ronin Network, çevrim içi video oyunu Axie Infinity için ödeme aracı olarak kullanılıyor ve oyunculara daha ucuz işlem ücretleri sunuyor.

Singapur merkezli Sky Mavis tarafından geliştirilen ve Ethereum tabanlı bir NFT savaş oyunu olan Axie Infinity ile kullanıcılar oyun oynayarak kripto para kazanabiliyor.

Söz konusu saldırı, merkezi olmayan finans alanında bu zamana kadar yapılan en büyük soygunlardan biri olarak gösteriliyor.

Merkezi olmayan finans platformu Poly Network de Ağustos 2021'de bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve 600 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bildirmişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş