Raydium üzerinden ön satışlara nasıl katılınır?
Ön satış kısaca, bir ürün piyasaya sürülmeden alınan siparişe verilen isimdir. Bu durum aynı şekilde coinlerde de geçerli olmaktadır. Peki, Raydium üzerinden ön satışlara nasıl katılınır?
2022-01-29 16:27:18
Ön satış, coinin halka arzı olmadan önce, piyasaya sürülmeden önce coin bazında alınan siparişe denilir. Raydium üzerinden ön satışlara katılmak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Raydium üzerinden ön satışlara nasıl katılınır?
1-Öncelikle https://raydium.io/swap/ sitesine giriş yapmalısınız.
2- Cüzdanınızı hesaba tanımlayım.
3-AcceleReytor başlığına tıklayın.
4- Açılan pencerenin alt kısmına doğru ilerlediğinizde satışa açık olan ön satışları görebilirsiniz.
5-Ön satışına katılmak istediğiniz coinin karşısında bulunan open yazısına tıklayın.
6- Çıkan ekranda toplam satışta olan Raydium miktarı ve tanesinin ne kadar satılacağı yazmakta. Ayrıca ekranda her bilet için kaç adet Raydium istendiği gösterilmekte.
7-Sağ tarafta bulunan “Join Lottery” kısmında tıkladığınızda cüzdanınızda bulunan Raydium ile ön satışa katılabilirsiniz. .
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