Raydium üzerinden ön satışlara nasıl katılınır?

Ön satış kısaca, bir ürün piyasaya sürülmeden alınan siparişe verilen isimdir. Bu durum aynı şekilde coinlerde de geçerli olmaktadır. Peki, Raydium üzerinden ön satışlara nasıl katılınır?