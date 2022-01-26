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Putin: Kripto para rekabetinde avantajlıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankasının kripto paralar konusunda ilerlemeyi engellemediğini belirterek, 'Kripto para madenciliği konusunda rekabet avantajlarımız var.' dedi.

52 Dakika Önce
2022-01-26 18:05:19
Putin: Kripto para rekabetinde avantajlıyız

Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede son dönemde gündemde olan kripto paralar ve kripto madenciliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kripto paralar konusunda gündemde olan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Putin, "Rusya Merkez Bankası kripto paraların regüle edilmesiyle ilgileniyor, bu konudaki teknik ilerlemeyi engellemez ve bu faaliyet alanında en son teknolojileri uygulamak için gerekli önlemleri alır." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankasının, kripto paralar konusunda çeşitli tehlikeler gördüğünü belirten Putin, "Ancak elbette elektrik fazlamız ve iyi eğitimli personel bakımından kripto para madenciliği konusunda da rekabet avantajlarımız var." dedi.

Putin, Rus hükümeti ile Rusya Merkez Bankasına kripto para teknolojileri konusunda ortak bir görüşe varıp raporlanması talimatı verdi.

Rusya Merkez Bankası, 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin ve madenciliğinin yasaklanmasını önermişti.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, dün yaptığı açıklamada, ülkede kripto paraların yasaklanmasını desteklemediklerini belirterek, "Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor." ifadesini kullanmıştı. .

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