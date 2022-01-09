Popüler analist, Bitcoin fiyat beklentisini aktardı: Düşüş derinleşebilir

Popüler yatırımcı Crypto Ed, yaptığı son tahminlerinde “Eylül ayının en düşük seviyesinin altına bir tasfiye fitili ile fiyat daha da düşebilir” uyarısında bulundu.

Lider kripto para birimi aşağı yönlü fiyat hareketini korurken 7 Ocak itibarıyla yeni dip seviyeler belirledi. TradingView'den kaydedilen verilere göre BTC/USD bir gecede eylül ayından bu yana en düşük seviyeye ulaşarak Bitstamp borsasında 40.938 dolardan alınıp satıldı.

Uzman Analistin Görüşleri

Bitcoin, kritik seviyelerin görülmesinin akabinde 42.000 dolara sıçradı. Uzmanlar eylül ayının en düşük seviyesi olan 30.000 doların altında bir fiyat hareketi dahil olmak üzere düşüş senaryoları üzerine odaklandı. Bununla birlikte popüler yatırımcı Crypto Ed, son tahminlerinde şunları kaydetti: “Eylül ayının en düşük seviyesinin altına bir tasfiye fitili ile fiyat daha da düşebilir.”

Öte yandan Bitcoin hash oranının tahmini olarak %18'lik bir yüzdesine sahip olan Kazakistan'da meydana gelen olaylar, hem Bitcoin hem de kripto para birimlerine karşı bir ters rüzgar oluşturmuş olabileceği belirtildi. Bu hafta ülke çapındaki toplu internet kesintilerinin ardından hash oranı tahminleri daha önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 192 EH/sn'den saniyede yaklaşık 20 exahash'e kadar düşüş gösterdi. Bu oranlar geçtiğimiz yıl görülen Çinli madenci göçünü çağrıştırdı.

Öte yandan BitMEX'in eski CEO'su Arthur Hayes, yayınladığı yeni blog yazısında kolay para konusunda vurgu yaptı. Hayes, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Kripto para piyasasının yükselmesinin tek yolu, FED'in halka açık bir şekilde muslukları açması ve fiat'ın kriptoya akmasıdır.”

Kripto para piyasası düşüş eğilimini sürdürürken FED'in oranları ne zaman artıracağına dair net bir zaman çizelgesi yok.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.