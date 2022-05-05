Polkadot, Web 3.0'ın en büyük sorunlarından birini çözüyor

Uzun bir çalışmanın ardından Polkadot, bir “blok zinciri serbest ticaret sistemi” olan XMC'yi piyasaya sürdü. Web 3.0'ın yeni bir çağın yolunu açıyor.

Faiz artışı ve yükselen kripto fiyatları arasında sektör için en önemli haberlerden biri dün neredeyse tamamen ortadan kayboldu. Polkadot'un parachain sistemi, yeni bir özellikle, bir çapraz konsensüs mesajlaşma sistemi (kısaca XCM) ile genişliyor. Farklı blok zincirleri arasında iletişimi sağlama hedefindedir. Polkadot'un kurucusu Gavin Wood için küçük Web 3.0 için çok büyük bir adım... Çünkü XCM yakın gelecekte sektördeki en büyük sorunlardan birini çözebilir.

Web 3.0'da, Ethereum veya Solana gibi farklı blok zincirleri genellikle birbirleriyle etkileşime girmek zorundadır. Tasarımlarındaki çeşitli farklılıklar nedeniyle bunu doğal olarak yapamazlar. Birçok platform bunun için blockchain köprülerini kullanır. Farklı hileler kullanarak yerel blok zincirler arasında iletişime izin verirler. Ve bunu çok yüksek bir fiyata yaparlar.

Polkadot ve blockchain köprüleri

Bu köprülerin devasa güvenlik riski son zamanlarda özellikle DeFi sektöründe ortaya çıktı. Decentralizefinance'nin yayınladığı rapora göre, şu anda 70'den fazla var. Sistemim içine akan 25 milyar dolarlık kripto para birimi var. Bu tür köprülere yapılan yalnızca üç saldırıyla, bilgisayar korsanları son birkaç ayda yaklaşık 1,5 milyar dolar çaldı. öÖrneğin Mart 2022'de tarihin en kötü DeFi soygunu olan 625 milyon dolara mal oldu. Popüler Play-To-Earn video oyunu Axie Infinity'nin hack'i . Bu eşi benzeri görülmemiş baskınla ilgili tüm arka plan bilgilerini ve blockchain köprülerinin sektör için tehlikesini yansıtmaktadır.