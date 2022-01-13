Polkadot (DOT) nedir? Polkadot nasıl çalışır?

Kripto para piyasasını takip eden kişiler bilgi almak amacıyla coinleri araştırmakta. Alt coin olarak birçok farklı amaca hizmet eden coin bulunmaktadır. Polkadot bu alt coinlerden bir tanesidir. Diğer alt coinler arasında hızla değer kazanan Polkadot’un nasıl çalıştığı ve ne amaçla kurulduğu insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Polkadot kim tarafından icat edildi? Polkadot'un avantajları nelerdir?

Polkadot, Robert Habermeier, Dr. Gavin Wood ve Peter Czaban'ın, önderliğinde İsviçre merkezli bir vakıf olan Web3 tarafından geliştirilmiştir. Polkadot sisteminde DOT isimli token vardır. Birçok avantajı sebebiyle yatırım yapmak isteyen kişiler DOT'u tercih etmektedir.

DOT nedir ve ne zaman icat edildi?

Polkadot, Ethereum kurucu ortağı Gavin Wood ve Peter Czaban ve Robert Habermeier tarafından 2016'da bulundu. İsviçreli Web3 Vakfı tarafından üretilen Polkadot, birden çok blokchaini tek bir ağa bağlayan yeni nesil bir dijital para biçimidir. Polkadot protokolünün birbirine bağladığı blockchain ağları sayesinde zincirler arasında veri transferi de yapılabilmektedir. Polkadot, Ethereum'daki gaz fiyatının yüksekliği ve ölçeklenebilirlik sonucu kendi çözümlerini geliştirmek isteyen bir grup yazılımcının daha etkin bir çözüm geliştirmek istemeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Polkadot, daha etkin bir şekilde uygulamalar inşa etmenize ve relay chainden bağımsız olarak uygulamalarınızı çalıştırmanızı sağlar.

Polkadot'un avantajları nelerdir?

Polkadot, kaç farklı zincirle etkileşimde bulunma üzerine herhangi bir sınır koymadı. Bu nedenle heterojen bir yapıya sahiptir ve çok sayıda paralel zincirden meydana gelmektedir. Bu sayede daha çok işlemin gerçekleşmesine olanak verir ve işlemler arasında şeffaflık sağlar. Polkadot kendi içerisindeki protokoller sayesinde ağa bağlı diğer zincirlerin güvende kalmasına da destek olur. Polkadot kullanıcılarına ortak bir işlem havuzu ve izole bir blockchain hizmeti sunmaktadır.

Polkadot nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.