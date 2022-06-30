Piyasalarda düşüş devam ederken kripto para piyasasında son durum ne?

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Kripto para piyasaları kabus gibi bir haftayı yaşıyor.Kripto coinlerin neredeyse hepsi haftanın dördüncü gününde de düşüşünü sürdürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5 değer kaybetti. Kriptoların toplam piyasa hacmi 893 milyar dolara geriledi.

Saat 13.15 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 4.5 oldu. BTC'nin fiyatı 19 bin 180 dolara geriledi. BTC günler sonra yeniden 20 bin doların altına indi.

Ethereum ise yüzde 9 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı bin 31 dolara inerken Ethereum yeniden bin doların altını görme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ripple ve Dogecoin de düşüşünün sürdürüyor. XRP'nin fiyatı yüzde 6.1 düşerek 31 cente indi.

DOGE ise yüzde 3.4 düştü ve 6 centin başlarına doğru çekildi. (NTV)