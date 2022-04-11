Paribu Ventures ilk yatırımlarını duyurdu!

Paribu tarafından finanse edilen ve Paribu'nun yeni oluşumu olarak dikkat çeken Paribu Ventures, ilk yatırımlarını duyurmanın heyecanını yaşıyor.

Paribu Ventures nedir?

Paribu tarafından duyurulduktan sonra yapacağı yatırımlarla merak konusu olan 30 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip Paribu Ventures, yatırım yapacağı projeleri seçtiğini doğruladı. Paribu cephesinden gelen yeni haberlerle Paribu Ventures, ilk yatırımlarının Float Capital ve Angelic'e yönelik olduğunu açıkladı.





Yatırımlar Float Capital ile Angelic'e geldi!

Paribu'nun 30 milyon dolarlık yatırım bütçesi sunduğu yeni oluşumu Paribu Ventures, blokchain tabanlı altyapı hizmetleri, DeFi, Web 3.0, çeşitli oyunlar ve NFT piyasalarına inovasyon hedefli girişimcilere destek vermek üzere oluşturulmuştu. Hayata geçtiği ilk andan itibaren hangi projeleri tercih edeceği merak edilen Paribu Ventures, ilk yatırımlarını ise Float Capital ve Angelic'e yaptı. İşte yatırım şansı bulan projeler!

Likidasyon risklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalar sürdüren DeFi protokolüne sahip Float Capital, süresiz kaldıraçlı işlem yapmaya izin veren yapısının yanı sıra kısa ve uzun vadeli pozisyonları token'leştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor! Tüm bu bilgiler ışığında Paribu Ventures tarafından 5 milyon dolarlık yatırım hakkı kazanan Float Capital, çalışmalarını sürdürmek için birçok rakibini geride bıraktı. Float Capital'in Paribu Ventures'ten yatırım elde ettiği yatırım turunda ise Paribu'nun yanı sıra Research, Maven 11, MetaCartel Ventures, IDEO CoLab Ventures, Morning Star, Aave kurucusu Stani Kulechov ile Dragonfly Capital'dan Gengmo Qi gibi proje avcıları da katıldı.

Çıkardığı bilim kurgu temalı RPG oyunuyla adeta değişen dünyaya göz kırpan Angelic, Web3 oyun dünyasına yönelik hamleleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Metaverse Game Studios'un ilk oyunu olma gibi özel bir unvanı da elinde bulunduran Angelic, katıldığı yatırım turunda Paribu Ventures tarafından 10 milyon dolarlık yatırımın sahibi oldu. Angelic'in katıldığı yatırım turuna Paribu Ventures dışında ise Animoca Brands, Pantera Capital ve Solana Ventures gibi çeşitli oluşumlar da yer aldı.

Atılan ilk yatırım hamlelerinin ardından kameraların karşısına geçen Paribu Ventures Yöneticisi Utku Dördüncü, yaptıkları yatırımlar hakkında düşüncelerini paylaştı. Paribu Ventures Yöneticisi Utku Dördüncü, “Paribu Ventures çatısı altında bu iki projeyi desteklemekten dolayı heyecan duyuyoruz. Her iki şirketin de kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunacağından ve kendi alanlarında oyunun kurallarını değiştiren bir etkisi olacağından eminiz” ifadelerini kullandı. .