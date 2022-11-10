OKX, 3 Milyon Dolar Ödül Havuzlu Futbol Festivali Düzenliyor

OKX Futbol Festivalinde; NFT oyunu, işlem yarışması ve OKX Earn'e özel staking fırsatlarından oluşan, Web3 ile futbolu birbirine bağlayan ve toplamda 3 milyon dolar değerinde ödül havuzu bulunan bir etkinlik düzenleniyor.

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto borsası olan OKX, bu ay Katar'da bir araya gelmesi beklenen milli futbol takımlarının şerefine OKX Futbol Festivali'ni başlattı. OKX Futbol Festivali'nde; “NFT Oyunu Futbol Kupası”, “2022 OKX Futbol Kupası İşlem Yarışması” ve “Earn Staking: Tokenlerle Golü Atın” etkinlikleri yer alıyor. Ayrıca etkinlikler arasında taraftar tokenlerine özel staking fırsatları da bulunuyor.

OKX Futbol Festivali, Spot piyasasında toplam 1 milyon dolarlık ödüllerin sunulduğu NFT Futbol Kupası ile başlıyor. 8 Kasım'dan itibaren taraftarlar, favori milli takımlarına ait üç NFT'yi ücretsiz şekilde mint edebilecekler. NFT sahipleri, takımları grup aşamalarında ilerledikçe 20.000 USDT'lik Spot ödüllerini paylaşacaklar ve elenen her takım için ödül havuzundaki tutar, galip gelen takıma aktarılacak. OKX, mint edilen her NFT için ödül havuzuna 10 USDT ekleyecek. Kullanıcılar, herhangi bir ETH cüzdanı kullanarak etkinliğe katılabilecek.

Kasım ayının ortasından itibaren olmak üzere, 2022 OKX Futbol Kupası İşlem Yarışması'nda taraftarlara kripto al-sat işlemleri kapsamında işlem becerilerini sergileme şansı da sunulacak. En az 10 traderdan oluşan ekipler, bu yarışmada değeri 2 milyon dolara varan ödül havuzu için birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Yeni kullanıcılara özel ödüller, kısa testlerdeki soruları cevaplayıp kazanmaya dayalı ödüller ve referans ödülleri ile tam bir ödül şenliği yaşanacak.

OKX Pazarlama Müdürü Haider Rafique etkinlik hakkında şunları belirtti: “OKX olarak, kullanıcılarımızın kriptoya karşı duydukları tutkuyu kazanca dönüştürüp zaferlerini kutlamalarına yardımcı olmak için daha önce görülmemiş ve yenilikçi yollar sunuyoruz. Bu yıl milli takımlarımızı desteklemek için takımlarımızın bayraklarını dalgalandırırken, kripto ile futbol toplulukları arasında bir köprü görevi görüyoruz. Ayrıca aramıza yeni katılanlara, Web3 ve kripto dünyasının sunduğu çok çeşitli fırsatları göstermek istiyoruz. OKX, hâlihazırda piyasada lider konumunda olan Web3 Cüzdanı ve NFT Pazarı platformlarına büyük yatırımlar yapıyor. Bu vesileyle kullanıcılarımıza, bu muhteşem festivalin ileride sunacağımız yeni fırsatlar için sadece bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim.”

11 Kasım'da başlayacak olan “Earn Staking: Tokenlerle Golü Atın” etkinliği kapsamında Manchester City ($CITY), Portekiz ($POR), Arjantin ($ARG), Flamengo ($MENGO) ve Chiliz ($CHZ) taraftar tokenleri için çeşitli staking kampanyaları düzenlenecek. $CITY için %300'e varan ve $POR, $ARG ve $MENGO için %200'e varan yıllık getiri oranlarından faydalanılarak staking yapılabilecek. $CITY, Manchester City Futbol Kulübü'nün resmî taraftar tokenidir. OKX, Manchester City Futbol Kulübü'nün resmî kripto para borsası ortağıdır.

Kasım ayının ortalarında başlamak üzere OKX, kullanıcılarına bu kış dört gözle beklenen büyük turnuva temalı özel Gizemli Kutuları kazanma şansı da sunacak. Gizemli Kutu sahiplerine, hâlihazırda sunulan ödül tokenlerine ek olarak $CHZ, $ARG, $CITY ve $POR tokenlerini kazanma şansı sunulacak.