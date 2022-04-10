Nisan ayında Bitcoin ile birlikte izlenmesi gereken iki altcoin

Kripto alım satım platformu ByBit ve on-chain analitik platformu Nansen, Bitcoin'den sonra dikkat edilmesi gereken başka ekosistemler de olduğunu ve Avalanche (AVAX) ve Terra (LUNA)'nın en gelecek vadedenler arasında yer aldığını söyledi.

Büyük kripto borsası Kraken'e göre nisan ayı kripto piyasası için tarihsel olarak en güçlü aylardan biridir ve bitcoin (BTC) ay boyunca ortalama %46 artmıştır. Ancak kripto alım satım platformu ByBit ve on-chain analitik platformu Nansen ise dikkat edilmesi gereken başka ekosistemler de olduğunu ve Avalanche (AVAX) ve Terra (LUNA)'nın en gelecek vadedenler arasında yer aldığını söyledi.

Kraken'in son aylık raporuna göre, nisan ayı Bitcoin için tarihsel olarak güçlü bir aydır. Bitcoin fiyatının 2011'den bu yana nisan ayı boyunca kaydettiği medyan artış %27, ortalama artış ise %46'dır.

Ortalama fiyat performansı açısından nisan ayı, tarihsel olarak fiyatların ortalama %48 arttığı kasım ayından sonra Bitcoin için en iyi ikinci ay olmuştur.

Medyan fiyat performansına bakıldığında nisan ayı açık ara farkla en iyi aylardan biri olmuştur. Kaynak: Kraken

Bu arada dijital varlık borsası BEQUANT'ın Araştırma Müdürü Martha Reyes, bugün yaptığı bir yorumda mart ayında kripto piyasasındaki volatilite artarken BTC ve diğer varlık sınıfları arasındaki korelasyonun düşmeye devam ettiğini söyledi.

Reyese, "Bitcoin'in diğer pazarlarla ve BTC ile ilgili hisse senetleriyle korelasyonu ocak ayında volatilitenin artmasıyla yükseldi, ancak o zamanda bu yana düştü ve altın ile BTC arasında negatif korelasyon görülüyor" dedi.

Reyese, Bitcoin'in diğer varlık sınıflarıyla korelasyonunun "genellikle güçlü ya da uzun süreli olmadığını" ve bunun Bitcoin'i "perakende ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri için uygun hale getirdiğini" söyledi.

Bu yorumlar, BEQUANT'ın yayınladığı bir raporda Bitcoin ile ABD S&P 500 hisse senedi endeksi, Nasdaq hisse senedi endeksi ve altın gibi geleneksel piyasalar arasındaki korelasyonun ocak ayında arttığını söylemesinin ardından geldi.

Rapora göre bu geleneksel varlık sınıfları arasından altın ile bitcoin arasındaki korelasyon şimdi negatif bölgede. Kaynak: BEQUANT

ByBit ve Nansen, birlikte yayınladıkları bir raporda bitcoin'in yanı sıra yatırımcıların nisan ayında dikkat etmesi gereken başka ekosistemler de olduğunu yazdı.

Raporda, nisan ayında izlenmesi gereken önde gelen ekosistemlerden birinin Avalanche olduğu söylenerek, günlük işlem sayısındaki kademeli artıştan ve kullanıcıların Avalanche'daki birkaç alt ağa geçişinden bahsedildi.

Bybit ve Nansen, "Bu ağ için olumlu bir işarettir" dedi.

Ayrıca Terra hem günlük aktif adreslerde hem de ağdaki günlük işlem sayılarında görülen istikrarlı artışlarla nisan ayında izlenmesi gereken bir ekosistem olarak gündeme getirildi.

Terra hakkında yorumların yer aldığı raporda, kullanımdaki artışa rağmen ağdaki işlem ücretlerinin düşüşte olduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bunun, pozitif fiyat hareketiyle birlikte ekosistem içinde artan faaliyeti gösteren sağlıklı bir on-chain büyüme göstergesi olduğuna inanılıyor."

Ayrıca ekibin UST'yi kısmen desteklemek için rezervlerine BTC eklemesinin kesinlikle Terra için olumlu olduğu belirtildi.

Cuma günü saatler 16:43'ü gösterirken BTC 42.888 dolardan işlem görüyor ve bir günde %1.5 ve bir haftada %5.6 düştü. Aynı zamanda LUNA bir günde %6.5 ve bir haftada %4.5 düşüşle şu anda 98.6 dolardan işlem görüyor. Bu arada AVAX son 24 saatte yeşil olan coinlerden biridir ve bir günde %1.5 artışla 85.9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: tr.cryptonews.com .