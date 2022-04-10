DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dilipak: Türkiye, Suudi Arabistan’la da, Mısır’la da yakınlaşacak
Eskişehirspor - Uşakspor maçını canlı izle! 2.Lig
Vergi zekatın yerine geçer mi?
Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
Kuzey Kore medyasından Biden’a 'bunamış yaşlı adam' benzetmesi
Ukrayna Savaşı’nda Putin’in “B Planı”
İstanbul Medipol Üniversitesi Metaverse ile Eğitim Uygulamalarına Başladı
Oğlunu satırla katleden babanın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan Pazar günü güncel elektrik kesintisi listesi
Aşırı sağcı aday Zemmour’a tepki: 'Utanç kaynağısın'
10 Nisan akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin ne kadar oldu?
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yarın 8-12 derece azalacak
Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi
Meclis'in çay ocağında zam: Türk kahvesi 2 lira oldu
Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru konusu ne?

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Nisan ayında Bitcoin ile birlikte izlenmesi gereken iki altcoin

Nisan ayında Bitcoin ile birlikte izlenmesi gereken iki altcoin

Kripto alım satım platformu ByBit ve on-chain analitik platformu Nansen, Bitcoin'den sonra dikkat edilmesi gereken başka ekosistemler de olduğunu ve Avalanche (AVAX) ve Terra (LUNA)'nın en gelecek vadedenler arasında yer aldığını söyledi.

1 Saat Önce
2022-04-10 13:19:07
Nisan ayında Bitcoin ile birlikte izlenmesi gereken iki altcoin

Büyük kripto borsası Kraken'e göre nisan ayı kripto piyasası için tarihsel olarak en güçlü aylardan biridir ve bitcoin (BTC) ay boyunca ortalama %46 artmıştır. Ancak kripto alım satım platformu ByBit ve on-chain analitik platformu Nansen ise dikkat edilmesi gereken başka ekosistemler de olduğunu ve Avalanche (AVAX) ve Terra (LUNA)'nın en gelecek vadedenler arasında yer aldığını söyledi.

Kraken'in son aylık raporuna göre, nisan ayı Bitcoin için tarihsel olarak güçlü bir aydır. Bitcoin fiyatının 2011'den bu yana nisan ayı boyunca kaydettiği medyan artış %27, ortalama artış ise %46'dır.

Ortalama fiyat performansı açısından nisan ayı, tarihsel olarak fiyatların ortalama %48 arttığı kasım ayından sonra Bitcoin için en iyi ikinci ay olmuştur.

Medyan fiyat performansına bakıldığında nisan ayı açık ara farkla en iyi aylardan biri olmuştur.

Kaynak: Kraken

Bu arada dijital varlık borsası BEQUANT'ın Araştırma Müdürü Martha Reyes, bugün yaptığı bir yorumda mart ayında kripto piyasasındaki volatilite artarken BTC ve diğer varlık sınıfları arasındaki korelasyonun düşmeye devam ettiğini söyledi.

Reyese, "Bitcoin'in diğer pazarlarla ve BTC ile ilgili hisse senetleriyle korelasyonu ocak ayında volatilitenin artmasıyla yükseldi, ancak o zamanda bu yana düştü ve altın ile BTC arasında negatif korelasyon görülüyor" dedi.

Reyese, Bitcoin'in diğer varlık sınıflarıyla korelasyonunun "genellikle güçlü ya da uzun süreli olmadığını" ve bunun Bitcoin'i "perakende ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri için uygun hale getirdiğini" söyledi.

Bu yorumlar, BEQUANT'ın yayınladığı bir raporda Bitcoin ile ABD S&P 500 hisse senedi endeksi, Nasdaq hisse senedi endeksi ve altın gibi geleneksel piyasalar arasındaki korelasyonun ocak ayında arttığını söylemesinin ardından geldi.

Rapora göre bu geleneksel varlık sınıfları arasından altın ile bitcoin arasındaki korelasyon şimdi negatif bölgede.

Kaynak: BEQUANT

ByBit ve Nansen, birlikte yayınladıkları bir raporda bitcoin'in yanı sıra yatırımcıların nisan ayında dikkat etmesi gereken başka ekosistemler de olduğunu yazdı.

Raporda, nisan ayında izlenmesi gereken önde gelen ekosistemlerden birinin Avalanche olduğu söylenerek, günlük işlem sayısındaki kademeli artıştan ve kullanıcıların Avalanche'daki birkaç alt ağa geçişinden bahsedildi.

Bybit ve Nansen, "Bu ağ için olumlu bir işarettir" dedi.

Ayrıca Terra hem günlük aktif adreslerde hem de ağdaki günlük işlem sayılarında görülen istikrarlı artışlarla nisan ayında izlenmesi gereken bir ekosistem olarak gündeme getirildi.

Terra hakkında yorumların yer aldığı raporda, kullanımdaki artışa rağmen ağdaki işlem ücretlerinin düşüşte olduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bunun, pozitif fiyat hareketiyle birlikte ekosistem içinde artan faaliyeti gösteren sağlıklı bir on-chain büyüme göstergesi olduğuna inanılıyor."

Ayrıca ekibin UST'yi kısmen desteklemek için rezervlerine BTC eklemesinin kesinlikle Terra için olumlu olduğu belirtildi.

Cuma günü saatler 16:43'ü gösterirken BTC 42.888 dolardan işlem görüyor ve bir günde %1.5 ve bir haftada %5.6 düştü. Aynı zamanda LUNA bir günde %6.5 ve bir haftada %4.5 düşüşle şu anda 98.6 dolardan işlem görüyor. Bu arada AVAX son 24 saatte yeşil olan coinlerden biridir ve bir günde %1.5 artışla 85.9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: tr.cryptonews.com .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş