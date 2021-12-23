NFT çılgınlığı nedir?

NFT çılgınlığı, değiştirilmesi ya da takas edilmesi imkansız olan mal varlığı yani token anlamına gelmektedir.

NFT kelime olarak açılımı, Non Fungıble Token demektir. Video, ses dosyası ve resim gibi eserlerin, dijital karşılığı olarak tanımlanmaktadır. Takas edilemeyen jetonlar olarak da ifade edilmektedir. Böyle olduğu zaman tek olma özelliği taşır. Sanatçılar tarafından tasarlanan sanat eserlerinin dijitale dönüştürülerek, dijital ortamda satılması anlamına gelmektedir. NFT'ler bilockchain, yani blok zincir teknolojisini kullanmaktadır. NFT'lerin hiç birisi birbirine benzemediği için takas edilme gibi durumları söz konusu değildir. NFT'nin temelleri 2017 tarihinde Ethereum'da atılmıştır. Ethereum ve bitcoin gibi kripto paralar dahil olmak üzere, blok zincir teknolojisinden faydalanmaktadır.

NFT'leri Özel Yapan Nedir?

NFT'leri özel yapan, tokenlerin benzersiz oluşu ve sahibine akıllı sözleşme ile kimliğini ve birçok güvenliğe sahip olan dosya bağlantılarının eklenmesine olanak sağlamaktadır. Benzersiz olan tokenler belirli bir varlığa bağlı kalır. Diğer tokenlar ise banknot ya da kripto paralar ile değiştirilmektedir. Harcanabilen tokenlar ise aynı kalmaktadır. Tokenların takas usulü değiş tokuş edilmek istenildiği zaman aynı değerde ve nitelikte kalma özelliği vardır. Dijital mülkiyet içeren tokenlar, dijitalleşme yolunda olan dünyada, oldukça güzel ilerleme kat etmiştir. Günümüzde bile hala blockchain gibi benzersiz olan token'ların, akıllı sözleşme ve protokolleri geliştirilme aşamasındadır.

NFT Çılgınlığının Diğer Kripto Paralardan Farkı Nedir?

NFT çılgınlığının diğer kripto paralardan farkı, token yani bir daha üretilme ihtimali bulunmayan varlık anlamına gelmektedir. NFT'ler Ether ve Bitcoin gibi dijital paraların tam tersine, benzersiz özelliklere sahiptir. Örneğin, Bitcoin ve Ether gibi paraları, satarak alınabilir ya da takas edilebilir. Fakat NFT tokenlar, benzeri bulunmadıkları için farklı bir token ile takas edilemez. Tokenların değerini yatırımcısı ya da üreticisi belirlemektedir.

NFT Tokenlar Nasıl Üretiliyor?

NFT tokenların üretimi, Ethereum geliştiricilerin token standartlarına göre uygun olarak üretilmektedir. NFT kullanıcılarının blockchain'in tekniğinin içerisindeki karmaşada boğulmamaları için, işlemlerin kolaylıkla gerçekleşmesine olanak tanıyan basit bir platform bulunmaktadır. NFT üretimi için tek gerekli olan şey dijital olan kripto para cüzdanıdır. NFT olarak yüklenmek istenildiği zaman, yüklenecek olan dosyayı buradaki platformlar yardımıyla, IPFS sistemine yüklenmesi sağlanır. Böylece NFT'nin değiştirilmesi imkansız olan parametreleri belirlenmiş olur. NFT'lerden kaç adet üretileceği, fiyatı ve daha sonra yapılacak olan satışlarından ne kadar komisyon alınması gerektiğine varana kadar belirlemesi yapıldıktan sonra, NFT'lerin fiyat birimi ortaya çıkmış oluyor. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra, NFT tokenlar kripto para cüzdanına aktarılmaktadır. Böylece blockchain'de üretimin gerçekleştirildiğine dair kayıt altına alınmış olur.

NFT Sahibi Nasıl Olunur?

NFT sahibi olmak için, NFT'lerin satın alındığı ya da sergilendiği platforma üye olarak, NFT üreticilerinin belirlediği fiyatları, açık arttırma veya satın alma butonuna basarak sahip olabilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünün işlemini tamamladığınız zaman, NFT üreticisinin hesabındaki ürün, sizin hesabınıza geçecektir. Dilerseniz satın aldığınız ürünleri yeniden pazar yerinde satışa çıkarmanız mümkündür.

NFT Yatırım Aracı mıdır?

NFT yatırım aracı olarak kullanılmaya imkan tanımaktadır. NFT'lerin diğer kripto para birimlerinden farklı bir yönü ise değerini yatırımcıları ile üreticileri belirlemektedir. Yatırımın şekli dijital sanat eserine yapılan yatırım türünden çok fazla farkı bulunmamaktadır. Başka bir örnekle anlatmak gerekirse, satın alınan bir kolleksiyonun veya satın alınan varlığın değerini parametreler belirlemektedir. Bu nedenle NFT'ye yatırım yapmak isteyenler, satın aldıkları ürünün yatırım fiyatlarını kendileri belirlemektedir.

NFT'lerin Orjinal Olduğu Nasıl Bilinir?

NFT'lerin orijinal olduğunu anlamak, oldukça basittir. NFT sistemine üye olan kişiler sisteme eklemek istedikleri ürünü sistemin onayından geçirmek zorundadır. Sistemden ürünün geçebilmesi için daha önce yüklenmemiş ya da başka birinin üzerine olmaması gerekmektedir. Yani kripto para kişilerin itibarı konusunda oldukça hassas davranmaktadır. NFT uygulamasın onayından geçmeyen ürünlerin profile geçişi sağlanmamaktadır. Aldığınız ürünün orjinal oluşunu teyit etmek için, ürünü aldığınız kişinin hesabında bulunan cüzdanına bakabilirsiniz. Üreticilerin cüzdan hesapları profillerinde yer almaktadır. Ayrıca NFT hareketlerini izleyebilmek için, blockchain uygulamasından takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Böylece sanatçının orijinalliğini kontrol ederek teyit edebilirsiniz.

Kaynak: bitfeks.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.