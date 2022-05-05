Neden asla 21 milyondan fazla Bitcoin olmayacak?

Asla 21 milyondan fazla Bitcoin olmayacak. Satoshi neden 21 olduğunu kendisi açıklamıştı. BTC'nin kökenine bir bakış.

Satoshi, sayıyı seçerken 21'in "bir kare oluşturmak üzere birleştirilebilen farklı pozitif kenar uzunluklarına sahip kare çiftlerinin bulunduğu en küçük pozitif doğal sayı" olduğunu düşündü mü? Yoksa takma adlı Bitcoin kurucusu, ezoterik çevrelerin diğer şeylerin yanı sıra tamamlama sayısı olarak 21'e atfettiği sembolizmin farkında mıydı? Yoksa hayatta ve suç mahallinde çok sık olduğu gibi, iş arkadaşının “tesadüfünün” bunda payı var mıydı?

Aslında, Bitcoin teknik incelemesinde 21 milyonluk bir sınırdan söz edilmiyor. Sadece Satoshi'nin Bitcoin teknik incelemesini yayınladığı postayla 21 milyon resmi hale geldi. Satoshi Nakatomo ise konu ile ilgili şunları söylüyor:

Toplam tiraj 21.000.000 jeton olacaktır. Bloklar oluştururken ağ düğümlerine dağıtılacak ve her dört yılda bir miktarı yarıya indirilecektir.

ilk 4 yıl: 10.500.000 jeton

sonraki 4 yıl: 5.250.000 jeton

sonraki 4 yıl: 2.625.000 jeton

sonraki 4 yıl: 1.312.500 jeton

Bu aşamalı olarak kaldırıldığında, sistem gerekirse işlem ücretlerini destekleyebilir. Açık rekabete dayanır ve muhtemelen her zaman işlemleri ücretsiz olarak işlemeye istekli düğümler olacaktır.

Peki neden tam olarak 21 milyon? En başından beri Bitcoin geliştiricisi olan Satoshi ve Mike Hearn arasındaki e-posta trafiğinden de görebiliyoruz, sayının metafizik değil pragmatik bir arka planı var. Satoshi Nakamoto'dan Mike Hearn'e, 12 Nisan 2009'da atılmış bir e-posta'da şöyle söyleniyor: Madeni para sayısı ve dağıtım planı konusundaki seçimim bir tahmine dayanıyordu. Zor bir karardı çünkü ağ bir kez kurulup çalışır hale geldiğinde düzeldi ve bununla anlaşmamız gerekiyor. Oranların mevcut para birimlerine benzer olduğu bir şey seçmek istedim, ancak geleceği bilmeden bu çok zor.

Satoshi altın ortalamayı arıyordu. Bitcoin bir niş olarak kalsın ya da büyük bir başarı elde etsin, sınır her iki durumda da çok hantal olmayan sayılara izin vermelidir. Sathoshi, hesabı Mike Hearn'e şöyle açıklıyor:

Bitcoin'in dünya ticaretinin sadece bir kısmı için kullanıldığını hayal ederseniz, o zaman tüm dünya için sadece 21 milyon jeton olacaktır, yani bir birim çok daha değerli olacaktır. Değerler, 8 ondalık basamaklı 64 bit tam sayılardır, bu nedenle 1 jeton dahili olarak 100000000 olarak temsil edilir. Tipik coinler küçüldüğünde çok fazla ayrıntı düzeyi vardır. Örneğin, 0.000001 [bitcoin] 1 TL değerindeyse, ondalık noktanın konumunu değiştirmek daha kolay olabilir.

Bitcoin arzı kaç tane kalacak?

Muhtemelen 21 milyon değil, blok başına 50 BTC... Hedeflenen 10 dakikalık blok süresi ile bağlantılı olarak düşüncelerin başındaydı. Çünkü 21 milyon aynı zamanda matematiksel bir sonuçtur. Üretilen blok sayısının (yılda 210.000) yarılanma ödüllerinin toplamı (50 + 25 + 12.5 + … 0 ≈ 100) ile çarpılmasıyla elde edilir. Önce hangisinin geldiği sorusu devam ediyor.

Son Bitcoin Halving ne zaman?

Her şeyden önce, Tıptaki tüm gelişmelere rağmen, bu yazıyı yazan ve siz değerli okurların son yarıya tanık olması pek olası değil. Çünkü bugün itibariyle 2140 yılı civarında gerçekleşecek. Yani son Bitcoin'in çıkarıldığı bir kripto dünyası Terra Incognita. Bu senaryoda,işlem ücretleri madenciler için tek gelir kaynağı sağlıyor. Bu nedenle, bir blokta daha fazla işlemi barındırabilmek için blok boyutunu artırmaya yönelik erken düşünceler vardı. Blok boyutu üzerindeki anlaşmazlık, en başından beri Bitcoin ile olmuştur ve şimdiden birkaç bölünmeye (hard fork) yol açmıştır.

Sorumluluk Reddi: İçerik geçmiş dönemde yazılan makalelerden esinlenerek yazılmış ve günümüze uyarlanmıştır. Bu sebeple bu yazıdan etkilenip yatırım yapmamanız tavsiye edilir.

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