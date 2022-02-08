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NAKA coin nedir ve ne işe yarar? NAKA coinin fiyatı neden yükseliyor?

Kripto paralara ilgi son dönemlerde iyice artmış bulunmakta. NAKA coinin değeri son günlerde arttığı için bu coinin ne olduğu ve neden yükseldiği birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, NAKa coin kim tarafından ne zaman geliştirildi?

2 Saat Önce
2022-02-08 14:22:10
NAKA coin nedir ve ne işe yarar? NAKA coinin fiyatı neden yükseliyor?

NAKA kripto para türlerinden biridir. Kullanım amacı diğer kripto paralardan farklıdır. Bu nedenle NAKA'ya yatırım yapmak isteyen kişiler bu kripto para hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Peki, NAKA nedir ve neden kullanılır? İşte merak edilen haberin detayı…

NAKA nedir ve kim tarafından ne zaman geliştirildi?

Nakamoto Games (NAKA), Ekim 2021'de piyasaya sürülen oyna-kazan oyunları etrafında bir ekosistem oluşturacak oyun platformudur. Nakamoto Games, dünya çapındaki oyunculara limitsiz blok zinciri tabanlı oyuna katılma, sürdürülebilir ve büyük bir gelir elde etme fırsatı sunmaktadır. Bilhassa kripto para evreninde oyun coinlerinin öneminin de her geçen gün arttığı düşünülürse nakamoto games bu anlamda iyi bir alternatif olabilir. Projenin amacı, App Store ve Google Play Store'un farklı mobil oyunlar için platformlar olarak hizmet etmesine benzer şekilde, çeşitli Blockchain oyunları için portal olarak hizmet etmektir.

NAKA jetonları, Nakamoto Games ekosistemindeki tüm oyunların kalbinde yer alır. Oyuncuların platformdaki oyunlardan herhangi birine katılmaları için gerekli yakıtı sağlarlar. İlk oyunlardan biri, oyun içinde mühimmat elde etmek için NAKA jetonlarının kullanılacağı atış tabanlı bir oyun olacak. Oyunlarda kullanılan NAKA jetonları haftalık ödül havuzunda toplanır ve kısmen yakılır. Bireysel oyunlar için skor tablolarında en üst sırada yer alan oyunculara ödül havuzundan ödüller dağıtılacak. NAKA jeton sahipleri ayrıca platformun yönetimine katılacak, NAKA jetonlarının yakılması ve haftalık ödül havuzlarının yapısı gibi tekliflere oy verecek.

Nakamoto Games jetonları, her haftalık ödül havuzunun bir kısmının yakılmasıyla deflasyonist dinamiklere sahip olacak. Bu, oyuncuların ekosisteme erişmek için sürekli olarak jeton talep etmesi gerekecekken arzın sürekli olarak azalmasıyla NAKA jetonları için uygun arz-talep dinamiklerini teşvik eder.

NAKA coinin fiyatı neden yükseliyor?

Nakamoto Games, Twitter'da Web 3.0 ve metaverse uygulamalarında NFT'ler için gelişmiş indeksleme ve arama teknolojileri sağlayan AcknoLedger ile bir işbirliği yaptığını duyurunca, NAKA coinin değeri yüzde kırk kadar arttı. .

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